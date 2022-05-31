بملابس النوم وبدون ماكياج.. ياسمين صبري في أحدث ظهور مع شقيقها الوسيم "عمر"

شاركت النجمة ياسمين صبري عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جمعتها بشقيقها الاصغر عمر، اثناء تواجدهما في المنزل، حيث بدت صبري بملابس النوم ومن دون ماكياج.

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وأعاد الناشطون تداول الصورة مع التأكيد على جمال ياسمين العفوي، ووسامة شقيقها عمر.