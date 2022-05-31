Advertisement

المرأة

بملابس النوم وبدون ماكياج.. ياسمين صبري في أحدث ظهور مع شقيقها الوسيم "عمر"

Lebanon 24
31-05-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-957736-637895964238352068.PNG
Doc-P-957736-637895964238352068.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت النجمة ياسمين صبري عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جمعتها بشقيقها الاصغر عمر، اثناء تواجدهما في المنزل، حيث بدت صبري بملابس النوم ومن دون ماكياج. 
 
 
Advertisement
 
وأعاد الناشطون تداول الصورة مع التأكيد على جمال ياسمين العفوي، ووسامة شقيقها عمر.
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ياسمين صبري تتخطّى أزمة طلاقها بحياة الرفاهيّة من على اليخت: "أنا ممتنة" (صور)
lebanon 24
31/05/2022 21:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلاقها ياسمين صبري كنجمات هوليوود في مهرجان "كان".. شاهدوا كيف بدت (فيديو)
lebanon 24
31/05/2022 21:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انفصاله عن ياسمين صبري.. أنباء عن علاقة رومنسية تجمع أحمد أبو هشيمة بإعلامية عربية! (صورة)
lebanon 24
31/05/2022 21:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
والدة ياسمين صبري تتفوق على ابنتها وتحقق إنجازات.. والجمهور يقارن بين جمالهما (صور)
lebanon 24
31/05/2022 21:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24

ياسمين صبري

انستغرام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-05-31
11:00 | 2022-05-31
05:00 | 2022-05-31
03:00 | 2022-05-31
02:00 | 2022-05-31
23:00 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website