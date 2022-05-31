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المرأة
بملابس النوم وبدون ماكياج.. ياسمين صبري في أحدث ظهور مع شقيقها الوسيم "عمر"
Lebanon 24
31-05-2022
|
08:00
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شاركت النجمة ياسمين صبري عبر حسابها على "إنستغرام" صورة جمعتها بشقيقها الاصغر عمر، اثناء تواجدهما في المنزل، حيث بدت صبري بملابس النوم ومن دون ماكياج.
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وأعاد الناشطون تداول الصورة مع التأكيد على جمال ياسمين العفوي، ووسامة شقيقها عمر.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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