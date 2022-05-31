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المرأة

إليكِ 6 صفات تميّز الزوج الأناني

Lebanon 24
31-05-2022 | 11:00
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الشخص الأناني مزعج في حياة من حوله، خاصة إذا كان شريك الحياة، فالزواج قائم على المشاركة والعطاء المتبادل وبذل الجهد وتقديم التضحيات في سبيل مصلحة الأسرة، لذا فالحياة مع زوج أناني يتمحور حول ذاته؛ مأساة.
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والزوج الأناني له صفات تميّزه، يمكنكِ التعرف إليها من خلال قراءة السطور التالية.
 
1- الزوج الأناني ينفرد بالقرارات
الزواج علاقة شراكة، وهذه الشراكة تتطلب اتخاذ قرارات باستمرار، بعضها قرارات كبرى مثل الانتقال من المنزل أو اختيار مدرسة الأولاد، وبعضها قرارات بسيطة مثل اختيار مكان العطلة أو قائمة الطعام، وسواء كانت القرارات بسيطة أو جوهرية، فإن المشاركة في اتخاذ القرار هو أسلوب صحي في العلاقات الجيدة.
أما الزوج الأناني فيرفض تماماً أن يشاركه أحد اتخاذ القرارات، مهما كانت بسيطة أو غير مؤثرة، فهو ينفرد بالقرارات حتى يتمكن من تلبية رغباته وتغليب مصالحه فقط دون الالتفات لمصالح باقي أفراد أسرته أو سعادتهم.
 
2- الزوج الأناني لا يعترف بالخطأ
الزوج الأناني يشعر بالاستحقاق طوال الوقت، لذا فهو لا يرى أسلوبه خاطئاً في أي حال من الأحوال، ويرفض الاعتذار مهما بدر منه في حق الآخرين.
 
3- الزوج الأناني يجعل الحياة تتمحور حوله
أهم هدف للزوج الأناني هو إرضاء نفسه وإشباع احتياجاته، لذا فهو يجعل الحياة تتمحور حول ما يحقق أهدافه ورغباته، ويحمي مصالحه الشخصية فقط، دون مراعاة مشاعر شريكة حياته أو احترام رغباتها أو خصوصيتها.
 
4- الزوج الأناني يشعركِ بالضغط
من أهم ألاعيب الزوج الأناني، أن يضغط عليكِ بطريقة خفيّة ليوجّه طاقتك بالكامل لمحاولة إرضائه وتلبية احتياجاته، لذا فالحياة مع رجل أناني يشعركِ بالضغط طوال الوقت لأن أمامك مهمة لا تنتهي، وهي محاولة إرضائه وتلبية رغباته حتى لو كان المقابل التخلي عن راحتك أو احتياجاتك.
 
5- الزوج الأناني يمارس العلاقة الحميمة بأنانية
الشخص الأناني يكون أنانياً في كل شيء، حتى أكثر الأشياء حميمية مثل العلاقة الحميمة، فالعلاقة الحميمة بالنسبة إلى الزوج الأناني تكون لتلبية رغباته فقط، دون الالتفات لاحتياجات زوجته أو سعادتها.
 
6- الزوج الأناني شديد الغضب
يعتمد الزوج الأناني على تكنيك الغضب الشديد لإخضاع زوجته، فالزوجة تشعر بأنها في خطر دائم، وأنه في حال عدم تلبية احتياجات زوجها أو الاعتراض على أسلوبه الأناني، فإن رد فعله غير محمود العواقب، ما يدفعه نحو إيثار السلامة والخضوع لأنانيته حتى تتجنب الأذى.
المصدر: نواعم
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