نيللي كريم تحتفل بميلاد زوجها بطريقة مميزة

بطريقة خاصة ومميزة احتفلت الفنانة نيللي كريم بعيد ميلاد زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، في أحد الكافيهات مع مجموعة كبيرة من أصدقائهما.



ونشرت نيللي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور وفيديوهات تجمعهما من الحفل، ظهر فيها هشام وهو يرقص على أنغام المطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، كما ظهرت نيللي في مقطع فيديو آخر وهي ترقص مع زوجها.

Advertisement