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مايا دياب تتطلع لثلاثة مناصب وزارية.. ما هي؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-06-2022 | 05:00
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كشفت النجمة مايا دياب عن رأيها في فكرة دخولها مجال العمل السياسي في لبنان.
وقالت مايا دياب في مقابلة مع برنامج "عرب وود" : أتمنى يكون عندي وزارة لو فكرت في دخول السياسة.
 
وأضافت : "الشؤون الاجتماعية في لبنان دورها ليس فعالا بالشكل المطلوب، ووزارة الطاقة عندما تتوقف السرقة التي تتعرض لها يمكن أن أفكر بها، ووزارة المالية التي خربت لبنان اليوم".
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وعلقت مايا دياب على نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية الأخيرة قائلة : "في أشخاص كان وصولهم ضروريا وبرافو عليهم، لأن الحرب قبل الانتخابات والمعركة كانت صعبة جدا عليهم وقدروا يوصلوا، وهذا دليل إن حتى لو 41 % فقط من الشعب انتخبوا ممكن يعملوا تغيير واضح".
 
وتابعت : "زعلانة لإن 41 % فقط من الشعب اللبناني شاركوا في الانتخابات، والبعض يشتكي من الأحوال المعيشية المذلة التي وصلنا لها لكن لا يضع رأيه في الصندوق، وأتمنى أن تحدث الانتخابات التغيير المنتظر".

 

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