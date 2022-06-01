مايا دياب تتطلع لثلاثة مناصب وزارية.. ما هي؟ (فيديو)

كشفت النجمة مايا دياب عن رأيها في فكرة دخولها مجال العمل السياسي في لبنان.
وقالت مايا دياب في مقابلة مع برنامج "عرب وود" : أتمنى يكون عندي وزارة لو فكرت في دخول السياسة.
وأضافت : "الشؤون الاجتماعية في لبنان دورها ليس فعالا بالشكل المطلوب، ووزارة الطاقة عندما تتوقف السرقة التي تتعرض لها يمكن أن أفكر بها، ووزارة المالية التي خربت لبنان اليوم".
وعلقت مايا دياب على نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية الأخيرة قائلة : "في أشخاص كان وصولهم ضروريا وبرافو عليهم، لأن الحرب قبل الانتخابات والمعركة كانت صعبة جدا عليهم وقدروا يوصلوا، وهذا دليل إن حتى لو 41 % فقط من الشعب انتخبوا ممكن يعملوا تغيير واضح".
وتابعت : "زعلانة لإن 41 % فقط من الشعب اللبناني شاركوا في الانتخابات، والبعض يشتكي من الأحوال المعيشية المذلة التي وصلنا لها لكن لا يضع رأيه في الصندوق، وأتمنى أن تحدث الانتخابات التغيير المنتظر".