فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي بحفل "أسطوري".. وتُثير الجدل بإعلانها عن حملها في ليلة الزفاف! (صور)

احتفلت الممثلة اللبنانية هبة داغر بزفافها بطريقة وصفها الجمهور بـ "الأسطورية".

وأطلّت هبة بفستان من تصميم العالمي نيكولا جبران، واضعةً لمسة جمالية من توقيع الخبير التجميلي داني كامل ومصفف الشعر إيلي فياض، آخذةً واجهة بيروت البحرية مكانًا للزفاف بحضور الاهل وبعض النجوم والاصدقاء والاقارب من بينهم الفنان كارلوس.

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مُفاجأة السهرة كانت اعلان هبة انها حامل بمولودتها التي لم تقرر بعد ماذا ستسميها، نظرًا لان الاحتفال اتى بعد حوالي 6 أشهر على زواجها الفعلي ولكن كانت قد تأخرت بالاحتفال به نتيجة كورونا.

وقامت داغر وزوجها بتقطيع قالب الحلوى الذي أذهل الحضور لحجمه الكبير.