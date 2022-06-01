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المرأة

شريهان تحيي ذكرى وفاة شقيقها (صورة)

Lebanon 24
01-06-2022 | 11:00
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نشرت الفنانة شريهان عبر حسابها الخاص على "تويتر" صورة جمعتها بشقيقها الفنان الراحل عمر خورشيد، أحيت من خلالها الذكرى السنوية لوفاته، والتى حلّت يوم 29 أيار الماضي، وعلّقت عليها قائلة: «تقبّل الله منكم قراءتكم الفاتحة إلى أخي "‫عمر خورشيد"، جعل الله حبكم ووفاءكم ودعاءكم رحمة ومغفرة ونوراً له... في ميزان حسناتكم إن شاء الله". وأضافت: "اللّهم بشّره بجنّات الفردوس، واجعل دعاءنا أنيسًا له... اللهم عفُوك، اللهم جنّتك لمن فقدنا".
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وحرصت شريهان على دعم الفنان هشام سليم، بعد أن تردّدت أخبار عن إصابته بمرض السرطان، وكتبت عبر حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "سلامتك حبيبي... سلامتك يا أصدق الناس والبشر... يا صديق أيامي الطيبة الجميلة".

ومن المعروف أن هناك علاقة صداقة وطيدة بين شريهان وهشام سليم تعود الى سنوات طويلة، وجمعهما العديد من الأعمال الفنية، منها مسرحية "شارع محمد على" وفيلما "ميت فل" و"كريستال" وغيرها.

كان الفنان هشام سليم قد كشف عن تطورات حالته الصحية بعد انتشار العديد من الأنباء حول إصابته بالسرطان، حيث أكد في تسجيل صوتي لبرنامج "et بالعربي" أن صحته جيدة قائلاً: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي أحسن من كوفيد والحاجات اللي بتضيع البني آدمين في 3 أيام، كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتي والحمد لله وقاعد في السخنة".
 
 
 
(لها)
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