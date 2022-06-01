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المرأة

زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)

Lebanon 24
01-06-2022 | 08:00
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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع زلة لسان الفنانة إليسا، التي وقعت فيها أثناء كلمتها في مؤتمر صحافي، الثلاثاء.

فقد انتشر الفيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وظهرت إليسا فيه تتحدث أمام الحاضرين في مؤتمر إطلاق مبادرة "جسور" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، المنعقدة في الأردن.
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بطاطا أم بطالة؟
وبدل من أن تقول "بطالة"، أخطأت وقالت "البطاطا"، ثم سارعت بإصلاح الكلمة.

إلا أنها رغم ذلك، اعتبرت أن زلتها هذه ستصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي وسط تصفيق الحاضرين.

وفعلا، انتشر الفيديو على الصفحات كالنار بالهشيم، حيث فسّرها البعض على أن الفنانة اللبنانية كانت تشعر بالجوع، في حين اعتبرها آخرون خطأ بشريا واردا.
 
 
(العربية)
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