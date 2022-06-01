نصائح للحفاظ على لياقتك أثناء الحمل.. تعرّفي إليها

زيادة وزن المرأة أثناء الحمل أمر طبيعي، إلا أن هناك طرقاً سهلة تساعدها في عدم اكتساب وزن أكثر، مثل المواظبة على إجراء تمارين خفيفة.

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يقدم موقع "برايت سايد" بعض النصائح البسيطة والقابلة للتنفيذ التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على لياقتك أثناء الحمل.1 - الاحتفاظ بزجاجة الماء إلى جانبكشرب كمية كافية من الماء ضروري لصحتك العامة، ويمكن أن يساعدك في إبقاء وزنك تحت السيطرة. يعتبر الحفاظ على رطوبة الجسم أمرا مهما بشكل خاص أثناء الحمل، لأن الماء يساعد على تكوين المشيمة. إذا كنت تجدين صعوبة في شرب كمية كافية من الماء، فاجعلي زجاجة الماء في يدك أينما تذهبين.2 - التخلي عن فكرة "الأكل لشخصين"على الرغم من أنه قد يكون من الصعب التحكم في الرغبة الشديدة في الأكل أثناء الحمل، فلا تسعين إلى مضاعفة السعرات الحرارية التي تتناولينها بشكل طبيعي. في حين أنه من المغري التفكير في أنه يمكنك تناول أي شيء وكل شيء لمجرد أنك حامل، إلا أنه لا يزال يتعين عليك إنقاص وزن الطفل بعد الولادة. في الواقع، تحتاجين فقط إلى نحو 300 سعر حراري يوميا أعلى من تناولك الطبيعي بدءا من الثلث الثاني من الحمل.3 - تخصيص وقت لممارسة الرياضةلا يعني كونك حاملا أن تقضي أيامك مستلقية على الأريكة، مهما بدا الأمر مغريا. ستساعدك التمارين الخفيفة والمنتظمة على تعزيز حالتك المزاجية وإبقاء وزنك تحت السيطرة. ولا يُنصح برياضات مثل كرة السلة أو اليوغا القوية، ويمكنك الاستمتاع بالمشي والتمارين الأخرى المعتدلة.4 - جعل وجبة الغداء هي الأكبرقد يكون الحمل مرهقا، ويمكن تفهم سبب شعور الحامل بالجوع الشديد في الليل. ولكن من أجل عدم اكتساب وزن غير ضروري، فمن الأفضل تناول أكبر وجبة في وقت الغداء. قد يساعدك الالتزام بوجبة غداء صحية ومغذية وعشاء خفيف على إدارة زيادة الوزن بسهولة.5 - الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على السكرفي حين أنه من الآمن تماما الاستسلام للرغبة في تناول بعض الحلويات أثناء الحمل، إلا أن تناول الوجبات السريعة وشرب المشروبات الغازية السكرية بشكل منتظم لن يفيدا صحتك، بل يزيدان الوزن.6 - النهوض المائل إلى الجنبعندما يكبر بطنك، يكاد يكون من المستحيل منع انفصال عضلات البطن. يحدث هذا بسبب ضغط طفلك الذي ينمو وكل التغيرات الهرمونية التي يمر بها جسمك أثناء الحمل. على الرغم من أن هذا الانفصال غير ضار، فإنه قد يسبب "انتفاخا" يجعل بطنك يبدو أكبر.لتجنب المزيد من الانفصال البطني، حاولي الميل إلى الجنب عند النهوض من الجلوس أو من السرير.