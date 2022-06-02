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المرأة

الفاشينيستا اللبنانية الشهيرة "يومي" في ورطة.. تغريمها في بلد عربي ومنعها من الإعلان لهذا السبب!

Lebanon 24
02-06-2022 | 05:00
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مفاجأة صادمة تلقّتها الدكتورة يومي في دولة السعودية حيث قامت بتغريمها بمبلغ كبير جدًا، ومنعتها من القيام بأي إعلان على الإطلاق.

في التفاصيل، منعت هيئة الإعلام المرئي في السعودية الفاشينيستا اللبنانية يمنى خوري الشهيرة بـ "الدكتورة يومي"، من الإعلان داخل المملكة وتغريمها 400 ألف ريال، بما يعادل 107 آلاف دولار تقريبا.
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وبحسب الهيئة، فإن العقوبات التي فُرضت على الدكتورة يومي، بالتعاون مع وزارة التجارة، تأتي بسبب رصد العديد من المخالفات، وتشمل مخالفة نظام الإعلام المرئي والمسموع، ومخالفة نظام مكافحة التدخين، ومخالفة نظام التجارة الإلكترونية، وممارسة العمل التجاري بدون رخصة.
 
ولم تكشف الهيئة عن هويتها، واكتفت بذكر الأحرف الأولى من اسمها عبر تطبيق ”سناب شات“ الذي وقعت فيه المخالفة وهما (YO)، فأجمع المغردون السعوديون عبر تويتر أن المقصودة يومي.

يذكر أن الدكتورة يومي، اسمها الحقيقي هو يمنى خوري، من مواليد 1986، لبنانية الجنسية، وتقيم ما بين السعودية والإمارات.
 
(موقع العراب)
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