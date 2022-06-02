مُجدداً حذاء هيفا وهبي الأصفر الضخم يُثير ضجة.. والجمهور يسأل: "قدي ارتفاعه؟" (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها وهي مستلقية على الأريكة مرتدية فستانًا أخضر قصيرًا إضافة إلى حذاء أصفر ضخم.

وقد لفت تعليق المتابعين على الحذاء الأصفر، فقد كتبت إحدى المتابعات قائلة: "نفسي اعرف قدي ارتفاع الكعب".

وكانت هيفا ارتدت الحذاء نفسه خلال شهر رمضان المبارك وظهرت فيه خلال ارتدائها عباءة طويلة تتميز باللونين الأصفر والبنفسجي.

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وأثار حينها الجدل، وسألها أحدهم :"كيف بتلبسي هالكعب"؟