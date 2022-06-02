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المرأة

مُجدداً حذاء هيفا وهبي الأصفر الضخم يُثير ضجة.. والجمهور يسأل: "قدي ارتفاعه؟" (صور)

Lebanon 24
02-06-2022 | 03:00
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نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها وهي مستلقية على الأريكة مرتدية فستانًا أخضر قصيرًا إضافة إلى حذاء أصفر ضخم.

 

وقد لفت تعليق المتابعين على الحذاء الأصفر، فقد كتبت إحدى المتابعات قائلة: "نفسي اعرف قدي ارتفاع الكعب".

 

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

وكانت هيفا ارتدت الحذاء نفسه خلال شهر رمضان المبارك وظهرت فيه خلال ارتدائها عباءة طويلة تتميز باللونين الأصفر والبنفسجي.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

 

 
 

وأثار حينها الجدل، وسألها أحدهم :"كيف بتلبسي هالكعب"؟

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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