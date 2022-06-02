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المرأة

للبشرة أسرار.. تعرفي إليها

Lebanon 24
02-06-2022 | 16:00
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كما أن لكلٍّ منا أسراراً يحتفظ بها لنفسه، فإن للبشرة الصحية والمتألقة أسراراً تقف وراء ذلك. لكن على عكسنا تتمنى البشرة أن تعرفي هذه الأسرار؛ لتبدئي بممارستها، وبالتالي تكون هي المستفيد الأكبر بالبقاء رطبةً وكما تريد، لذا سنخبركِ خلال السطور القادمة بأهم تلك الأسرار.
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  لا تفركي عينيكِ رجاءً

  البشرة في ذلك المكان رقيقة جداً، لذا تصاب بالتمزقات، خصوصاً في الشعيرات الدموية، ما يجعل بشرتكِ تبدو مشوهة وأكبر سناً.

  حاولي عدم الحك

  خلال الأشهر الأكثر برودة، يمتص الهواء الجاف الرطوبة من خلال الطبقة العلوية، ما يجعل بشرتك تشعر بالغضب، حيث يؤدي الجفاف إلى استجابة التهابية، تنشط الخلايا المناعية والبروتينات المؤيدة للالتهابات والإنزيمات  الأخرى، وتنشط مستقبلات الحكة التي ترسل إشارات إلى دماغك.


  الاستحمام لمدة أقصر

  خاصة في فصل الشتاء، فالاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة يزيل الزيوت الطبيعية منها.

  لا تغسلي وجهكِ صباحاً

  سيدتي، لستِ بحاجة إلى غسل وجهك مرتين في اليوم (خاصة إذا كانت بشرتك جافة)، استخدمي منظفاً واحداً ليلاً يتخلص من الأوساخ التي يمكن أن تسد مسام الجلد وتساهم في ظهور حب الشباب، لذا قد يؤدي الفرك مرة أخرى في الصباح إلى إزالة الكثير من الزيت.
 

  سمك السلمون يجعلها تبتسم

  تمتلئ الأسماك بأوميغا 3، التي يمكن أن تساعد في تجديد الزيوت الطبيعية، وكذلك مكافحة الالتهابات، ولبشرةٍ أفضل أضيفي البروكلي، حيث يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين (C)، الذي تحتاجه خلايانا لصنع الكولاجين، وهو بروتين يجعلها أقوى وأكثر ليونة.
المصدر: زهرة
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