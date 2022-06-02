للبشرة أسرار.. تعرفي إليها

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كما أن لكلٍّ منا أسراراً يحتفظ بها لنفسه، فإن للبشرة الصحية والمتألقة أسراراً تقف وراء ذلك. لكن على عكسنا تتمنى البشرة أن تعرفي هذه الأسرار؛ لتبدئي بممارستها، وبالتالي تكون هي المستفيد الأكبر بالبقاء رطبةً وكما تريد، لذا سنخبركِ خلال السطور القادمة بأهم تلك الأسرار.لا تفركي عينيكِ رجاءًالبشرة في ذلك المكان رقيقة جداً، لذا تصاب بالتمزقات، خصوصاً في الشعيرات الدموية، ما يجعل بشرتكِ تبدو مشوهة وأكبر سناً.حاولي عدم الحكخلال الأشهر الأكثر برودة، يمتص الهواء الجاف الرطوبة من خلال الطبقة العلوية، ما يجعل بشرتك تشعر بالغضب، حيث يؤدي الجفاف إلى استجابة التهابية، تنشط الخلايا المناعية والبروتينات المؤيدة للالتهابات والإنزيمات الأخرى، وتنشط مستقبلات الحكة التي ترسل إشارات إلى دماغك.الاستحمام لمدة أقصرخاصة في فصل الشتاء، فالاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة يزيل الزيوت الطبيعية منها.لا تغسلي وجهكِ صباحاًسيدتي، لستِ بحاجة إلى غسل وجهك مرتين في اليوم (خاصة إذا كانت بشرتك جافة)، استخدمي منظفاً واحداً ليلاً يتخلص من الأوساخ التي يمكن أن تسد مسام الجلد وتساهم في ظهور حب الشباب، لذا قد يؤدي الفرك مرة أخرى في الصباح إلى إزالة الكثير من الزيت.سمك السلمون يجعلها تبتسمتمتلئ الأسماك بأوميغا 3، التي يمكن أن تساعد في تجديد الزيوت الطبيعية، وكذلك مكافحة الالتهابات، ولبشرةٍ أفضل أضيفي البروكلي، حيث يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين (C)، الذي تحتاجه خلايانا لصنع الكولاجين، وهو بروتين يجعلها أقوى وأكثر ليونة.