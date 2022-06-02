21
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
للبشرة أسرار.. تعرفي إليها
Lebanon 24
02-06-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كما أن لكلٍّ منا أسراراً يحتفظ بها لنفسه، فإن للبشرة الصحية والمتألقة أسراراً تقف وراء ذلك. لكن على عكسنا تتمنى البشرة أن تعرفي هذه الأسرار؛ لتبدئي بممارستها، وبالتالي تكون هي المستفيد الأكبر بالبقاء رطبةً وكما تريد، لذا سنخبركِ خلال السطور القادمة بأهم تلك الأسرار.
Advertisement
لا تفركي عينيكِ رجاءً
البشرة في ذلك المكان رقيقة جداً، لذا تصاب بالتمزقات، خصوصاً في الشعيرات الدموية، ما يجعل بشرتكِ تبدو مشوهة وأكبر سناً.
حاولي عدم الحك
خلال الأشهر الأكثر برودة، يمتص الهواء الجاف الرطوبة من خلال الطبقة العلوية، ما يجعل بشرتك تشعر بالغضب، حيث يؤدي الجفاف إلى استجابة التهابية، تنشط الخلايا المناعية والبروتينات المؤيدة للالتهابات والإنزيمات الأخرى، وتنشط مستقبلات الحكة التي ترسل إشارات إلى دماغك.
الاستحمام لمدة أقصر
خاصة في فصل الشتاء، فالاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة يزيل الزيوت الطبيعية منها.
لا تغسلي وجهكِ صباحاً
سيدتي، لستِ بحاجة إلى غسل وجهك مرتين في اليوم (خاصة إذا كانت بشرتك جافة)، استخدمي منظفاً واحداً ليلاً يتخلص من الأوساخ التي يمكن أن تسد مسام الجلد وتساهم في ظهور حب الشباب، لذا قد يؤدي الفرك مرة أخرى في الصباح إلى إزالة الكثير من الزيت.
سمك السلمون يجعلها تبتسم
تمتلئ الأسماك بأوميغا 3، التي يمكن أن تساعد في تجديد الزيوت الطبيعية، وكذلك مكافحة الالتهابات، ولبشرةٍ أفضل أضيفي البروكلي، حيث يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين (C)، الذي تحتاجه خلايانا لصنع الكولاجين، وهو بروتين يجعلها أقوى وأكثر ليونة.
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
Lebanon 24
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
02:32 | 2022-06-02
02/06/2022 02:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري حديث المواقع.. ظهرت بصورة نادرة وأصبحت تشبه والدها كثيراً!
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري حديث المواقع.. ظهرت بصورة نادرة وأصبحت تشبه والدها كثيراً!
03:23 | 2022-06-02
02/06/2022 03:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
01:15 | 2022-06-02
02/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
03:00 | 2022-06-02
02/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
00:09 | 2022-06-02
02/06/2022 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2022-06-02
نوال الزغبي بإطلالة صيفية مع "لولو" (صورة)
11:00 | 2022-06-02
6 إجراءات للحفاظ على سلامة حملك عند السفر في الصيف
08:40 | 2022-06-02
بعد ملابس البحر في دبي.. "لطفية" نجمة "باب الحارة" بثياب الرياضة في الشارع (صور)
08:00 | 2022-06-02
لا تشبه والدها ولا والدتها... ابنة عابد فهد تفاجئ الجميع بشكلها (صورة)
06:15 | 2022-06-02
بعد صورها الجريئة.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكسر التقليد وهكذا أطلت (فيديو)
05:00 | 2022-06-02
الفاشينيستا اللبنانية الشهيرة "يومي" في ورطة.. تغريمها في بلد عربي ومنعها من الإعلان لهذا السبب!
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
03/06/2022 07:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
03/06/2022 07:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
03/06/2022 07:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact