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المرأة
4 زيوت نباتية تُعزّز نضارة البشرة في الصيف
Lebanon 24
03-06-2022
|
05:00
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تتمتع بعض الزيوت النباتية بمفعول مُعزّز لإشراق البشرة بفضل غناها بالكاروتينات ومضادات الأكسدة. وهي تُشكّل حليفاً مثالياً للبشرة في فصل الصيف كونها وسيلة طبيعية وفعّالة لتأمين النضارة بشهادة الخبراء في هذا المجال.
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للحصول على النتائج المرجوّة، يجب أن يتزامن استعمال هذه الزيوت مع تبنّي نظام غذائي متوازن والحصول على ساعات كافية من النوم وممارسة نشاط جسدي منتظم، هذا بالإضافة إلى محاربة تأثير التلوث على البشرة عبر تقشيرها بمكوّنات طبيعية تُزيل الخلايا الميتة عن سطحها. يتمّ تطبيق هذه الزيوت على بشرة نظيفة من خلال إضافة بضع قطرات منها إلى كريم النهار أو الليل بالإضافة إلى استعمالها مرة أسبوعياً كقناع يُترك على البشرة لمدة 20 دقيقة قبل إزالة الفائض منه بمنشفة رطبة.
زيت الجزر
يتميّز بغناه بالبروفيتامين A الذي يُفعّل آلية "البرونزاج" ويُضفي على البشرة مسحة من الإشراق، كما أنه غنيّ بالحوامض الدهنية غير المشبعة ويتمتع بمفعول شديد التغذية بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على متانة البشرة وليونتها في الوقت نفسه. وهو يُستعمل لإعادة التوازن إلى البشرة الدهنية التي تمتصه بسرعة كما أنه غير مُسبّب لحب الشباب.
زيت بذور المشمش
هو أفضل الزيوت المعزّزة للإشراق كونه سهل الامتصاص من جانب البشرة ولا يترك عليها طبقة زيتية مزعجة مما يسهّل تطبيقه قبل الماكياج. يتمتع زيت المشمش بمفعول منشّط للحيوية ومضاد للأكسدة، وهو يحارب الشيخوخة وينشّط آلية تجدد الخلايا. يناسب هذا الزيت كافة أنواع البشرة: الشابة والناضجة الجافة والمختلطة وحتى الحساسة.
زيت جوز الهند
يتميّز هذا الزيت بصيغته الكثيفة مما يجعل استعماله محصوراً بالبشرة الجافة والعادية. وهو غنيّ بالحوامض الدهنية التي تسمح بتغذية البشرة وتهدئة تهيّجاتها. أما مفعوله المضاد للأكسدة فيؤمن لها وقاية من الشيخوخة المبكرة ويعزّز إشراقها.
يمكن استعمال زيت جوز الهند أيضاً كمزيل للماكياج وكقناع يغذّي البشرة والشعر.
زيت عنب الديب
يُعرف نبات عنب الديب Bearberry بثماره الحمراء الصغيرة، أما زيته فمثالي لتوحيد البشرة وإضفاء الإشراق عليها. يتميّز هذا الزيت بغناه بمادة "الأربوتين" التي تحول دون الإفراط في إنتاج الميلانين المسؤول عن ظهور البقع الداكنة على الجلد. وهو يتمتع بمفعول قابض للمسام ومناسب لكافة أنواع البشرة بما فيها الدهنية وتلك التي تعاني من حب الشباب.
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