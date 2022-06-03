دانييلا رحمة تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. والجمهور: "نورت يا زغير" (صور)

نشرت الممثلة دانييلا رحمة صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت دانييلا بلوك مختلف حيث اعتمدت الشعر الطويل وارتدت فستانا أسود، وكانت تخضع لجلسة تصوير.

وانهالت التعليقات المُثنية على الصور وعلى جمال دانييلا، من بينها: "نورت يا زغير".

يُذكر ان دانييلا عادت مؤخرا من استراليا حيث زارت عائلتها بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "للموت2" الذي عرض خلال شهر رمضان.