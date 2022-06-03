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المرأة

دانييلا رحمة تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. والجمهور: "نورت يا زغير" (صور)

Lebanon 24
03-06-2022 | 02:00
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نشرت الممثلة دانييلا رحمة صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت دانييلا بلوك مختلف حيث اعتمدت الشعر الطويل وارتدت فستانا أسود، وكانت تخضع لجلسة تصوير.

 

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A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)


 
 
 

وانهالت التعليقات المُثنية على الصور وعلى جمال دانييلا، من بينها: "نورت يا زغير".

 

يُذكر ان دانييلا عادت مؤخرا من استراليا حيث زارت عائلتها بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "للموت2" الذي عرض خلال شهر رمضان.  

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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