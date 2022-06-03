أغلى جراحات تجميل خضعت لها مشاهير النساء.. وصلت تكلفتها لـ 9 ملايين دولار! (صور)

تحلم كل امرأة بأن تصبح جميلة مثل إحدى نجمات هوليوود، لذلك تتبع نظاما غذائيا صحيا لتحافظ على وزنها وتتبع بعض الوصفات للحصول على وجه خالٍ من العيوب، لكن الذى لا تعرفه الكثيرات منهن أن معظم نجمات هوليوود خضعن لعمليات تجميل والتي نستعرضها في هذا التقرير، بأسعارها، وفقاً لما ذكره موقع "theemergingindia" كما يلي:بليك ليفلي:لجأت النجمة بليك ليفلي لعمليات تجميل لتصغير أنفها، وشد وجهها لتصل للشكل الذى عليه الآن، وكلفها كل هذا مبلغ قدره 7300 دولار .

سوزان سومرز:وأما سوزان سومرز، لقد أنفقت مبلغًا ضخمًا قدره 9000 دولار على الجراحة التجميلية التي أجرتها لتغيير حجم مؤخرتها .نيكي ميناج:لم تلجأ نيكي ميناج فقط لعملية تجميل لتغير ملامح وجهها وتغير لون جلدها وزراعة الشعر فقط، بل لجأت أيضاً إلى زراعة مؤخرة وتغيير قوامها بشكل يشبه المانيكان، وكلفها ذلك 11500 دولار.كيم كارداشيان:عرفت كيم كارداشيان في بدايتها بإطلالتها الناعمة والبسيطة و بملامحها الهادئة، لكنها أجرت عملية تجميل حيث بدأت بـ"نفخ الشفايف" وحقن البوتاكس والفيلر لوجهها ونحتت جسدها، و كلفها ذلك 16500 دولار .دوللي بارتون:لجأت دوللي بارتون إلى الكثير من عمليات التجميل التي تسببت فى تغير شكلها تماماً، و بلغت قيمة هذه العمليات 23 ألف دولار.هايدي مونتاج:وعن النجمة هايدي مونتاج والتى لجأت لأكثر من 10 عمليات تجميل، وأنفقت 30 ألف دولار على هذه العمليات التي تنوعت ما بين تحسين قوام وبوتوكس وفيلر وتصغير أنف.جوسلين ويلدنشتاين:خضعت جوسلين ويلدنشتاين للكثير من عمليات التجميل التي تعد من أسوأ عمليات التجميل على الإطلاق، وقد كلفها أكثر من 9 ملايين دولار، حتى تبدو مثل القطة.