Advertisement

المرأة

الممثلة الشابة تخضع لجراحة في ظهرها.. وهكذا بدت من المستشفى! (صورة)

Lebanon 24
03-06-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-958770-637898578413724621.jpg
Doc-P-958770-637898578413724621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة والمطربة هلا رشدي من خلال منشور عبر حسابها في فيسبوك" عن خضوعها لجراحة في ظهرها، مطالبةً جميع محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تتخطى هذه الأزمة على خير، وتعود لجمهورها في أقرب وقت.
Advertisement

وظهرت هلا في الصورة التي نشرتها وهي داخل المستشفى. 


يُذكر أن آخر أعمال هلا رشدي، هو مسلسل "مكتوب عليا" الذي عُرض في رمضان الماضي 2022، من بطولة الفنان أكرم حسني، والذي يُعدّ التجربة الدرامية الأولى لها وحققت فيها نجاحاً كبيراً.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-06-03
14:00 | 2022-06-03
11:00 | 2022-06-03
10:20 | 2022-06-03
05:00 | 2022-06-03
03:00 | 2022-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website