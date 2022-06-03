الممثلة الشابة تخضع لجراحة في ظهرها.. وهكذا بدت من المستشفى! (صورة)

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كشفت الفنانة والمطربة هلا رشدي من خلال منشور عبر حسابها في فيسبوك" عن خضوعها لجراحة في ظهرها، مطالبةً جميع محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تتخطى هذه الأزمة على خير، وتعود لجمهورها في أقرب وقت.وظهرت هلا في الصورة التي نشرتها وهي داخل المستشفى.يُذكر أن آخر أعمال هلا رشدي، هو مسلسل "مكتوب عليا" الذي عُرض في رمضان الماضي 2022، من بطولة الفنان أكرم حسني، والذي يُعدّ التجربة الدرامية الأولى لها وحققت فيها نجاحاً كبيراً.