22
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
الممثلة الشابة تخضع لجراحة في ظهرها.. وهكذا بدت من المستشفى! (صورة)
Lebanon 24
03-06-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة والمطربة هلا رشدي من خلال منشور عبر حسابها في فيسبوك" عن خضوعها لجراحة في ظهرها، مطالبةً جميع محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تتخطى هذه الأزمة على خير، وتعود لجمهورها في أقرب وقت.
Advertisement
وظهرت هلا في الصورة التي نشرتها وهي داخل المستشفى.
يُذكر أن آخر أعمال هلا رشدي، هو مسلسل "مكتوب عليا" الذي عُرض في رمضان الماضي 2022، من بطولة الفنان أكرم حسني، والذي يُعدّ التجربة الدرامية الأولى لها وحققت فيها نجاحاً كبيراً.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دانييلا رحمة تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. والجمهور: "نورت يا زغير" (صور)
Lebanon 24
دانييلا رحمة تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. والجمهور: "نورت يا زغير" (صور)
02:00 | 2022-06-03
03/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث المواقع.. أصبحت شابة والجمهور يُشبهها بوالدتها (صورة)
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث المواقع.. أصبحت شابة والجمهور يُشبهها بوالدتها (صورة)
03:00 | 2022-06-03
03/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبان عادا الى التنسيق:"صلحة مباركة"
Lebanon 24
نائبان عادا الى التنسيق:"صلحة مباركة"
01:15 | 2022-06-03
03/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
Lebanon 24
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
13:58 | 2022-06-03
03/06/2022 01:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اسود مهاجماً جعجع بسبب النائبة المنتخبة.. وهذا ما قاله عن بريّ
Lebanon 24
اسود مهاجماً جعجع بسبب النائبة المنتخبة.. وهذا ما قاله عن بريّ
06:14 | 2022-06-03
03/06/2022 06:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-06-03
كيف تختارين كريم الأساس لبشرتكِ الدهنية في الصيف
14:00 | 2022-06-03
هكذا احتفلت أحلام بعيد جلوس الملكة إليزابيث الثانية (صورة)
11:00 | 2022-06-03
مكوّنات تؤذي الشعر المجعّد.. حذاري منها
10:20 | 2022-06-03
بإطلالة عفوية أمام حوض السباحة.. أحدث ظهور للممثلة السورية الشهيرة (صور)
05:00 | 2022-06-03
4 زيوت نباتية تُعزّز نضارة البشرة في الصيف
03:00 | 2022-06-03
نادين الراسي تستعرض رشاقتها ببكيني مُثير.. شاهدوا كيف بدت (صورة)
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
04/06/2022 01:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
04/06/2022 01:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
04/06/2022 01:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact