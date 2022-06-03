كيف تختارين كريم الأساس لبشرتكِ الدهنية في الصيف

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كيف تختارين كريم الأساس الأفضل للبشرة الدهنية؟هناك بعض المعايير، التي عليكِ اتباعها أثناء اختيار كريم الأساس للبشرة الدهنية، خاصة في فصل الصيف، ومنها ما يلي:1 . القواعد الدهنيةعند اختيار كريم أساس للبشرة الدهنية في فصل الصيف، عليكِ الاختيار من بين الأنواع الخالية من القواعد الدهنية، لمساعدتها في التحكم بإفراز الدهون والزيوت.2. تركيبة شفافةمن الأفضل عند اختيار كريم أساس للبشرة الدهنية، أن يكون خفيفاً ويبدو شبه شفاف، حتى لا يتسبب في احتقان المسام وانسدادها، للتقليل من فرص ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.3. التطبيق بالإسفنجةعند تطبيق كريم الأساس على البشرة الدهنية، يفضل أن يوضع بواسطة إسفنجة للحفاظ عليه جافاً ويوزع بشكل متساوٍ على جميع أنحاء الوجه، كما يساعدكِ أيضاً في الحصول على مظهر جذاب و"مات" في النهاية.4. تطبيق البودرةيفضل دائماً بعد وضع كريم الأساس على البشرة الدهنية، أن يتم الضغط عليه بواسطة بودرة شفافة أو بنفس لون البشرة، لتثبيته على البشرة وبين مسام الوجه، ما يجعله يظل ثابتاً وقتاً أطول من المعتاد على البشرة.