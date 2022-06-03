Advertisement

المرأة

كيف تختارين كريم الأساس لبشرتكِ الدهنية في الصيف

Lebanon 24
03-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-958779-637898597208688163.jpg
Doc-P-958779-637898597208688163.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كيف تختارين كريم الأساس الأفضل للبشرة الدهنية؟

هناك بعض المعايير، التي عليكِ اتباعها أثناء اختيار كريم الأساس للبشرة الدهنية، خاصة في فصل الصيف، ومنها ما يلي:

1 . القواعد الدهنية

عند اختيار كريم أساس للبشرة الدهنية في فصل الصيف، عليكِ الاختيار من بين الأنواع الخالية من القواعد الدهنية، لمساعدتها في التحكم بإفراز الدهون والزيوت.
Advertisement


2. تركيبة شفافة

  من الأفضل عند اختيار كريم أساس للبشرة الدهنية، أن يكون خفيفاً ويبدو شبه شفاف، حتى لا يتسبب في احتقان المسام وانسدادها، للتقليل من فرص ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.

3. التطبيق بالإسفنجة

  عند تطبيق كريم الأساس على البشرة الدهنية، يفضل أن يوضع بواسطة إسفنجة للحفاظ عليه جافاً ويوزع بشكل متساوٍ على جميع أنحاء الوجه، كما يساعدكِ أيضاً في الحصول على مظهر جذاب و"مات" في النهاية.
 

4. تطبيق البودرة

  يفضل دائماً بعد وضع كريم الأساس على البشرة الدهنية، أن يتم الضغط عليه بواسطة بودرة شفافة أو بنفس لون البشرة، لتثبيته على البشرة وبين مسام الوجه، ما يجعله يظل ثابتاً وقتاً أطول من المعتاد على البشرة.
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2022-06-03
11:00 | 2022-06-03
10:20 | 2022-06-03
08:00 | 2022-06-03
05:00 | 2022-06-03
03:00 | 2022-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website