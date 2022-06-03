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المرأة
كيف تختارين كريم الأساس لبشرتكِ الدهنية في الصيف
Lebanon 24
03-06-2022
|
16:00
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كيف تختارين كريم الأساس الأفضل للبشرة الدهنية؟
هناك بعض المعايير، التي عليكِ اتباعها أثناء اختيار كريم الأساس للبشرة الدهنية، خاصة في فصل الصيف، ومنها ما يلي:
1 . القواعد الدهنية
عند اختيار كريم أساس للبشرة الدهنية في فصل الصيف، عليكِ الاختيار من بين الأنواع الخالية من القواعد الدهنية، لمساعدتها في التحكم بإفراز الدهون والزيوت.
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2. تركيبة شفافة
من الأفضل عند اختيار كريم أساس للبشرة الدهنية، أن يكون خفيفاً ويبدو شبه شفاف، حتى لا يتسبب في احتقان المسام وانسدادها، للتقليل من فرص ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.
3. التطبيق بالإسفنجة
عند تطبيق كريم الأساس على البشرة الدهنية، يفضل أن يوضع بواسطة إسفنجة للحفاظ عليه جافاً ويوزع بشكل متساوٍ على جميع أنحاء الوجه، كما يساعدكِ أيضاً في الحصول على مظهر جذاب و"مات" في النهاية.
4. تطبيق البودرة
يفضل دائماً بعد وضع كريم الأساس على البشرة الدهنية، أن يتم الضغط عليه بواسطة بودرة شفافة أو بنفس لون البشرة، لتثبيته على البشرة وبين مسام الوجه، ما يجعله يظل ثابتاً وقتاً أطول من المعتاد على البشرة.
المصدر: زهرة
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