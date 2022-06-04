بعد أخبار خيانة بيكيه... شاكيرا تدخل المستشفى

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كشفت تقارير صحافية تعرض الكولومبية شاكيرا لنوبة هلع ونقلها إلى أحد المستشفيات بعد انتشار شائعات تفيد بخيانة شريكها بيكيه قائد فريق برشلونة لها.ونشرت مجلة "Hola" تقريرًا ذكرت فيه أن جيران شاكيرا وبيكيه شاهدوا سيارة إسعاف تتواجد بالقرب من منزلهما، إذا نقلت المغنية الكولومبية إلى إحدى العيادات الطبية في مدينة برشلونة، وتواجد بيكيه معها وبدا عليه علامات القلق بالإضافة إلى والدتها.وأوضح التقرير أن الأطباء سألوا شاكيرا إذا كانت تحتاج رعاية نفسية أم لا، دون إضافة تفاصيل أخرى.