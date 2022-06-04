نادين الراسي بالمايوه... وهكذا تمايلت بإثارة على أغنيّة "من أول دقيقة"! (صورة)

نشرت الممثلة نادين الراسي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي مستلقية، وتستمع بأشعة الشمس، بينما كانت تلبس "مايوه"، وتضع نظارات شمسيّة.

كذلك، نشرت فيديو، ظهرت فيه وهي تتمايل بإثارة على أغنيّة "من أول دقيقة" لسعد المجرد وإليسا.