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المرأة

شكل أظافركِ.. يكشف الكثير عنك!

Lebanon 24
05-06-2022 | 05:00
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هل تعلمين ان شكل اظافرك يكشف الكثير عنك؟ هناك 5 أنواع مختلفة من أشكال الأظافر حددي مع اي شكل تتطابق اظافرك لتعرفي اكثر عن صفات شخصيتك وستايلك.

 

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1- فائق القصر

مختارو هذا الشكل من الأظافر لا يحبون كثرة رعاية وتجميل أنفسهم ويبذلون القليل جداً من الجهد في ستايلهم. أي أنهم محبو الجينز والبلوز.

 

2- المربع البيضاوي

هذا النوع من شكل الأظافر هو عبارة عن مزيج بين المربع والبيضاوي. محبوه لا يميلون إلى التجريب ويتمسكون بهذا الشكل لفترة طويلة. خزانة ملابسهم كلاسيكية، تتناسب تماماً مع أظافرهم.

 

3- المربع

هذا الشكل ليس دقيقاً كما الأشكال الأخرى. من تختاره لا تخاف تجربة أشياء جديدة، وتميل إلى اختيار التصاميم التجريبية أو البارزة كذلك.

 

4- الدائري

شكل الاظافر الأكثر شيوعاً ويناسب الجميع تقريباً. مختاروه عموماً لا يحبون تجربة أشياء جديدة في ما يخص الأظافر، على الرغم من انتقائهم ملابس عصرية جداً. أظافرهم تحل في المرتبة الثانية بدلاً من أن تكون محط الاهتمام.

 

5- اللوزي

مختارو هذا الشكل من الأظافر عصريين مواكبين للموضة، يهتمون بالجودة، ويتجنبون كل ما هو قديم أو كلاسيكي.

 

 

المصدر: الجميلة
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