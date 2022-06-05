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المرأة

النجمة التركية هاندا ارتشيل تظهر بدون مكياج.. شاهدوا جمالها الطبيعي (صورة)

Lebanon 24
05-06-2022 | 11:00
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نشرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل مقطع فيديو لها عبر حسابها على خاصية "الستوري" على انستغرام.

 

وظهرت هاندا من داخل القطار بإطلالة طبيعية وعفوية للغاية، حيث بدت من دون مكياج أو فلتر لتجميل الصورة، وبدت عليها ملامح الشعور بالنعاس أيضاً.

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وتركت هاندا شعرها منسدل على كتفها، وكان شخصاً يصور الفيديو وهي تنظر إليه بنظرات حب.

 

وافادت وسائل إعلام تركية ان الممثل التركي كاهان يلدريم ينظّم رحلة ترفيهية لحبيبته هاندا وذلك لقضاء عطلة مع بعضهما بعيدا عن الضغوط المهنية، اذ انه استأجر لمدة 3 ايام فيلا فخمة في مرمريس.

 

المصدر: تركيا الآن
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