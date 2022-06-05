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المرأة
نقل ياسمين عبد العزيز إلى المستشفى مجددا.. هكذا ظهرت بعد أزمتها الصحية (صورة)
Lebanon 24
05-06-2022
|
08:00
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نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها ظهرت خلالها أثناء تواجدها في أحد المستشفيات.
ولم توضح ياسمين تفاصيل إصابتها، مكتفية بالتعليق على الصورة التي نشرتها كاتبة: "الحمدلله على نعمة الصحة".
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وبدأت أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية منتصف تموز من العام الماضي، عندما أعلن الفنان أحمد العوضي خضوعها لعملية جراحية وطالب جمهورها بالدعاء لها.
ورغم غياب ياسمين عبد العزيز هذا العام عن دراما رمضان، لكنها حققت نجاحاً كبيراً بالحملة الدعائية التي شاركت فيها مع الفنان كريم محمود عبد العزيز لصالح إحدى شركات الاتصالات.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" مع زوجها أحمد العوضي رمضان قبل الماضي، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً.
المصدر: لها
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