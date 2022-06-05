نقل ياسمين عبد العزيز إلى المستشفى مجددا.. هكذا ظهرت بعد أزمتها الصحية (صورة)

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها ظهرت خلالها أثناء تواجدها في أحد المستشفيات.



ولم توضح ياسمين تفاصيل إصابتها، مكتفية بالتعليق على الصورة التي نشرتها كاتبة: "الحمدلله على نعمة الصحة".

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