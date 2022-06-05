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المرأة

كايت وميغان.. الشمس والقمر في احتفالات اليوبيل الملكي

Lebanon 24
05-06-2022 | 23:00
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شكلت خدمة الشكر، التي أقيمت صباح اليوم ضمن فعاليات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيت الثانية، مناسبة لظهور الثنائي الملكي "المشاغب" هاري وميغان بعد غياب عامين عن أي مشاركة بالمناسبات الرسمية.

وهي المرة الأولى التي يتواجد فيها هذا الثنائي بالمكان نفسه مع ثنائي آخر ما زال يساهم بتجديد صورة الملكية: الأمير ويليام وزوجته كايت. وقد كان لافتاً الاهتمام الذي لاقته إطلالتا كايت وميغان اللتين تم تشبيههما بالشمس والقمر.
بدت كايت مشرقة كالشمس لدى وصولها برفقة زوجها الأمير ويليام إلى كاتدرائية مار بولس في لندن حيث أقيمت خدمة الشكر. وقد اعتمدت إطلالة حملت توقيع المصممة البريطانية Emilia Wickstead، تألفت من ثوب باللون الأصفر المنعش تميّز بقصة على شكل حرف X عند الصدر نسقته مع قبعة باللون نفسه من تصميم Philip Treacy بالإضافة إلى حقيبة صغيرة، قفازات، وحذاء "ستيليتو" باللون البيج. أما بالنسبة للمجوهرات فاكتفت بخاتم زفافها وأقراط ماسية تزينت باللؤلؤ البحريني، اختارتها من خزانة الملكة إليزابيت.
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إطلالة ميغان ماركل زوجة الأمير هاري لم تقلّ أناقة عن إطلالة كايت. وقد تميّزت بطابعها العصري ولونها الأبيض الذي يذكّر بشعاع القمر. اختارت ميغان ثوباً على شكل معطف حمل توقيع دار Dior الفرنسيّة وحذاء "ستيليتو" متناسق من العلامة نفسها. وهي كمّلت إطلالتها بقبعة بيضاء ارتدتها بشكل جانبي وأقراط ماسيّة من Maison birks سبق أن ظهرت بها بمناسبات مختلفة.
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