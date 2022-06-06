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المرأة

بفستان أخضر مُثير ستيفاني صليبا ترقص وتتمايل.. وهكذا احتفلت بعيد ميلادها (فيديو وصور)

Lebanon 24
06-06-2022 | 02:04
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا وفيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت ستيفاني بفستان أخضر مكشوف الظهر وبفتحة طويلة عند الجانب وكانت ترقص وتتمايل، وعلقت على الفيديو بالقول: "ليبدأ فصل الصيف".

 

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 
 
 

من جهة أخرى، نشرت ستيفاني صورا عبر خاصية الستوري على انستغرام ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها.

 

وارتدت ستيفاني للمناسبة فستانا طويلا مزركشا ويتميز بفتحة عند الجانب.

 
 
 

 
 

ولفت المتابعون قالب الحلوى المميز باللونين الأزرق والأبيض الذي حضر خصيصا للمناسبة.  

المصدر: "رصد" لبنان 24
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