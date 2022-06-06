عند تطبيق ظلال العيون.. تجنبي هذه الأخطاء

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هناك بعض الأخطاء، التي ترتكبها الفتيات أثناء تطبيق ظلال العيون من دون معرفة، لذلك يجب عليكِ أن تأخذي هذه الأخطاء بعين الاعتبار، لتكتشفي ماذا تفعلين لتتجنبي الإطلالة غير المُرتبة، ولتحصلي على عيون رائعة.1. إغفال تطبيق البرايمرمن الأخطاء الشائعة، التي ترتكبينها قبل تطبيق ظلال العيون، عدم وضع برايمر أو كونسيلر، هذه الخطوة تقلل حدثية الألوان، كما أنها تساعد في تثبيت الظلال لفترة طويلة.2. استخدام الفرشاة الخاطئةقد تستخدمين فرشاة واحدة لتطبيق أي لون ظلال عيون، وهذا أكبر خطأ قد تقعين فيه، لذلك لا بد من معرفة الفرش المناسبة لكل منطقة بالعين، للحصول على ظلال عيون بتنسيق جميل ومناسب.3. عدم تثبيت الآيشادوتفادي خطوة تثبيت الآيشادو من أكبر الأخطاء التي تقع فيها أغلب النساء، خاصة خلال ساعات النهار، فقد يسيل ظلال العيون بسبب أشعة الشمس والحرارة.4. تطبيق الآيشادو دون لون انتقالييمنحكِ تطبيق اللون الانتقالي إطلالة ناعمة ومتناسقة بعيداً عن الإطلالات القوية الحادة، حيث تساعد الألوان الفاتحة على دمج الألوان بسهولة، وضبط "اللوك" الجمالي بشكل أفضل.5. عدم مزج ظلال العيونقد تنسين خطوة مزج ظلال العيون كخطوة أخيرة، للحصول على لوك متناسق وناعم، وهذه الخطوة لا بد منها من خلال المزج بحركات دائرية، لتجنب الخطوط والتشققات على الجفن وتحريك الألوان من مكانها.6. الإفراط في تطبيق ظلال العيونمن السهل جداً الإفراط في استخدام ظلال العيون ووضع الكثير منه، لكن هذه الخطوة تؤدي لظهور خطوط على الجفن، ويصعب مزجه بطريقة متساوية، لذلك احرصي على أن تضعي كمية قليلة من ظلال العيون، لضمان ثباته طيلة اليوم ومزجه بشكل سهل.