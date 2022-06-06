Advertisement

المرأة

مسلسل جديد لهيفا وهبي قريباً

Lebanon 24
06-06-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-959529-637901157468860676.png
Doc-P-959529-637901157468860676.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد غياب طويل لها عن المسلسلات والأدوار الدرامية، يبدو أن النجمة هيفا وهبي وافقت أخيراً على عودتها الى عالم الدراما العربية، واتفقت مع شركة إنتاج لبنانية للمنتج اللبناني زياد شويري على بطولة مسلسل جديد يبدأ تصويره قريباً، وهو من إخراج جوليان معلوف.
Advertisement

وكان آخر مسلسل للنجمة هيفا وهبي هو "أسود فاتح" نفّذته عام 2020 وكان مقرراً عرضه في رمضان، لكنه توقف بسبب جائحة كورونا وقتها ليُعرض في تشرين الأول   من العام نفسه، وكان الى جانبها معتصم النهار وشريف سلامة. 

لم تُعرف قصة المسلسل الجديد الذي ستقدمه هيفا وهبي الى جمهورها، وإن كانت التلميحات تُشير الى أنه مسلسل لبناني مشترك كما هي أعمال المخرج التي قدمها من قبل، منها "خرزة زرقا" إنتاج شركة الصباح لكنه لم يُعرض على منصة "شاهد" كما جرت العادة، وتفرّدت بعرضه محطة أو أس أن ومحطة أم تي في اللبنانية على المحطة الأرضية في لبنان.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:25 | 2022-06-06
08:00 | 2022-06-06
05:00 | 2022-06-06
04:30 | 2022-06-06
03:30 | 2022-06-06
03:15 | 2022-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website