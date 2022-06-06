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المرأة
مسلسل جديد لهيفا وهبي قريباً
Lebanon 24
06-06-2022
|
11:00
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بعد غياب طويل لها عن المسلسلات والأدوار الدرامية، يبدو أن النجمة هيفا وهبي وافقت أخيراً على عودتها الى عالم الدراما العربية، واتفقت مع شركة إنتاج لبنانية للمنتج اللبناني زياد شويري على بطولة مسلسل جديد يبدأ تصويره قريباً، وهو من إخراج جوليان معلوف.
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وكان آخر مسلسل للنجمة هيفا وهبي هو "أسود فاتح" نفّذته عام 2020 وكان مقرراً عرضه في رمضان، لكنه توقف بسبب جائحة كورونا وقتها ليُعرض في تشرين الأول من العام نفسه، وكان الى جانبها معتصم النهار وشريف سلامة.
لم تُعرف قصة المسلسل الجديد الذي ستقدمه هيفا وهبي الى جمهورها، وإن كانت التلميحات تُشير الى أنه مسلسل لبناني مشترك كما هي أعمال المخرج التي قدمها من قبل، منها "خرزة زرقا" إنتاج شركة الصباح لكنه لم يُعرض على منصة "شاهد" كما جرت العادة، وتفرّدت بعرضه محطة أو أس أن ومحطة أم تي في اللبنانية على المحطة الأرضية في لبنان.
المصدر: نواعم
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