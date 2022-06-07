فيديو طريف... مطربة هندية تغني "قول تاني كده" لنانسي عجرم!

فاجأت المطربة الهندية مامتا موهانداس بغنائها للهضبة عمرو دياب مقطعاً لأغنيته الشهيرة «قصاد عيني»، الذي أعدته من أفضل مطربيها.

كما أعربت مامتا عن إعجابها أيضاً بالنجمة نانسي عجرم، التي اعتبرتها من أهم مطربي جيلها، حيث تتميز بصوت وحضور طاغيين.

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وخلال مقابلة لمامتا مع برنامج «ET بالعربي» على هامش الليلة الختامية لحفل IIFA في أبوظبي، قالت إنّها تَتَمَنّى الغناء مع «الهضبة» عمرو دياب، أو حتى مع نانسي عجرم.