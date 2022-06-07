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المرأة

بعمر الخمسين ملكة جمال لبنان 1995 تسحر الجمهور.. شاهدوا كيف أصبحت دينا عازار (صورة)

Lebanon 24
07-06-2022 | 04:00
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار صورة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وبدت دينا رائعة الجمال على الرغم من بلوغها عامها الخمسين. فقد ظهرت بلوك شعر جديد علما انها لا زالت تحافظ على اللون الأشقر الذي عرفت فيه.

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A post shared by renzi zgheib (@renzizgheib)


 

دينا من مواليد عام 1972، وانتخبت ملكة جمال لبنان عام 1995 ومثلت لبنان في مسابقات جمالية عالمية .

 

تُعتبر من أجمل الملكات اللواتي حصدن هذا اللقب وهي لا تزال حتى الآن تحافظ على جمالها ورشاقتها وتمارس الرياضة بانتظام .

 

خاضت دينا مجال التمثيل وتقديم البرنامج.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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