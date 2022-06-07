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المرأة

فنانة يمنية شهيرة: اللبناني يملك بيتاً في الضيعة نحن لا يوجد لدينا ضيعة

Lebanon 24
07-06-2022 | 09:20
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تأثرت الفنانة اليمنية أروى في لقاء مصور على وضع اليمن، والمأساة التي يمر بها وطنها، حتى إنها انهالت في البكاء بسبب غياب الدولة التي تستطيع أن تقدم الدعم لهم وتتمكن من العيش فيه.

عبرت أروى عن حزنها بسبب حال وطنها اليمن وما يمر به من صراعات داخلية، وقالت: "اللبناني دائماً يملك بيتاً في الضيعة نحن لا يوجد لدينا ضيعة اللبناني يبني بيتا ليرجع لبلده نحن لا يوجد لدينا هذا الأمل يعني نحن مقطوع عندنا الأمل أن نرجع نستقر في بلدنا".
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وأضافت في حديثها مع تلفزيون "الحرة": للأسف في ناس كثيرة يستبدلون جنسياتهم ويستغنون تماما عنها وبخبوا أن أصلهم من اليمن ومعهم حق ما ألومهم مش لأنه اليمن لا تشرفنا أن ننتمي لها ولكنهم يحتاجون دعما من مكان آخر يحتاجون الدعم اللي ما عندنا دولة تقدمه لنا".

وفسرت أورى معاناتها كمواطنة يمنية في كلمات بسيطة، قائلة: "الوطن في قلوبنا ولكن على الأرض بالنسبة لنا غير موجود فقصة إنه انتي تفكرين أنه أنا لما أكبر لازم أرجع بلدي مش موجودة عندنا".

شعرت أروى بحسرة لما يمر به وطنها اليمن السعيد، بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على بعض المناطق، وأعلنت أنها تبحث دائماً عن الاستقرار، وأوضحت:"أنا أفكر يكون عندي بيت في دبي ويكون عندي بيت في السعودية ولكن لا مرة خططت أن يكون عندي بيتاً في اليمن رغم عشقي لبلدي وعشقي لأرضي".
المصدر: ليالينا
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