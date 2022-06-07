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المرأة

كيف يمكنكِ التخلص من دهون الوجه؟

Lebanon 24
07-06-2022 | 16:00
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تعاني بعض السيدات تراكم الدهون في منطقة الوجه، خاصةً أنها تُعد من أصعب المناطق التي يمكن التخلص من الدهون فيها، حيث إنها أكثر عناداً من غيرها من الدهون، عدا أنها تكون أكثر وضوحاً وبروزاً من مناطق أخرى، ما يساهم في جعل الوجه أكبر حجماً وأكثر انتفاخاً، وظهور أحياناً ما يُعرف بالذقن المزدوج. 
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ويعود السبب في ظهور هذه الدهون إلى سوء النظام الغذائي، وعدم ممارسة التمارين الرياضية، حيث من المعروف أن زيادة السعرات الحرارية، وقلة ممارسة الرياضة، عنصران أساسيان في زيادة الوزن. 
كما من المعروف أن طريقة توزيع الدهون في أجسامنا تختلف من شخصٍ لآخر، لذا لا يوجد شيء يمكن القيام به، من أجل توجيه الدهون، أو إبعادها عن مناطق معيّنة في أجسامنا. 
لذا يبقى السؤال: كيف يمكنك التخلص من دهون الوجه؟ 
يمكن القول بأنه ليس من السهل التخلص من الدهون في بقعةٍ معيّنة دوناً عن غيرها، لذا يجب السعي دائماً إلى خفض نسبة دهون الجسم بشكلٍ كامل، وبناءً عليه ستتمكنين من استهداف الدهون في الوجه، أي عليكِ اتباع الاستراتيجيات العامة لفقدان الوزن. 
ولكن لا تنسي أن معدل فقدان كل شخصٍ للوزن يعتمد على عوامل متنوّعة، مثل: العمر، وجودة النوم، واستهلاك السعرات الحرارية، والنظام الغذائي، إضافة إلى ممارسته الرياضة ومعدّلاتها، لذا قد تكونين سريعة الفقد للوزن أو بطيئة، بحسب تلك العوامل. 
وهناك من يقول إن تمارين الوجه يمكن أن تساعدكِ على فقدان الدهون فيه، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه التمارين لم تثبت فاعليتها بنسبة 100%، إلا أن هناك بعض الأدلة التي تقول إن تقوية عضلات الوجه يمكن أن تساهم في منح المرء مظهراً أكثر تناسقاً. 
كما أن تمارين الوجه مفيدة لمحاربة التقدّم بالعمر، وكذلك يمكنها المساعدة في جعل وجهك أكثر نحافة، وكذلك أظهرت بعض الدراسات أن القيام بتمرين عضلات الوجه، مرتين يومياً لمدة 8 أسابيع، يمكنه أن يزيد سماكة العضلات ويجدّد شباب الوجه. 
لذلك يبقى الحل السحري هو الحفاظ على نظامٍ غذائي صحي، وسعرات حرارية منخفضة. وعليه، يمكنك اتباع حمية الكيتو، حيث تحظى الحمية بشعبيةٍ كبيرة، ويمكنها أن تساعدك على فقدان الوزن عبر الاستغناء عن الكربوهيدرات.
المصدر: زهرة
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