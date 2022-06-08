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المرأة

هذا ما فعلته شاكيرا بعد انفصالها عن بيكيه!

Lebanon 24
08-06-2022 | 05:00
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قامت شقيقة الفنانة العالمية شاكيرا بكشف تصرّفات أختها، وما تقوم به الأخيرة بعد انفصالها عن اللاعب جيرارد بيكيه.


في التفاصيل، أكّدت لوسي أنها لم تكن تعلم ما مرت به المغنية الكولومبية الشهيرة من قبل، لأنها تعيش خارج إسبانيا وتتواصل معها على فترات.
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وقالت أن أختها سافرت خارج إسبانيا في رحلة للتعافي بعد إعلان انفصالها عن بيكيه رسميا في بيان إعلامي مقتضب.

وأعلنت أنها واثقة من قدرتها على العودة مرة أخرى وتجاوز هذه المحنة في الوقت المناسب.
 
(العراب)
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