بعد إطلالتها بالمايوه بطلة "باب الحارة" من على السرير... هكذا بدت! (صورة)

نشرت بطلة مسلسل "باب الحارة"، الممثلة السوريّة ليليا أطرش، صورة "سيلفي" لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي على السرير، فيما كانت حافية القدمين.

Advertisement