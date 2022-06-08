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المرأة

بعد إطلالتها بالمايوه بطلة "باب الحارة" من على السرير... هكذا بدت! (صورة)

Lebanon 24
08-06-2022 | 06:36
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نشرت بطلة مسلسل "باب الحارة"، الممثلة السوريّة ليليا أطرش، صورة "سيلفي" لها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي على السرير، فيما كانت حافية القدمين.
 
 
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