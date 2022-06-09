26
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
33
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ما هو معاني الرموز على مستحضرات التجميل؟ إليكِ الجواب
Lebanon 24
09-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يوجد الكثير من الرموز على ملصقات مستحضرات التجميل التي ترمز للعديد من الأشياء حول المنتج بالداخل؛ مثل تاريخ انتهاء الصلاحية والحجم أو الوزن وقابلية إعادة التدوير للعلبة.
ولكن هناك الكثير من الرموز التي قد لا يعرف معناها الكثيرون وسنشرح ماذا تعني في هذا التقرير.
Advertisement
فترة الصلاحية بعد الفتح (PAO):
يخبرك رمز البرطمان المفتوح بمدة بقاء المنتج جيداً بعد فتحه بشهور و/أو بسنوات. إذا تم تحديد الفترة الزمنية بالأشهر، فيمكن تمثيلها برقم متبوعاً بالكلمة "شهر (أشهر)" أو بالحرف "M" داخل رمز البرطمان أو بجواره، كما يشير موقع Mental Floss.
تاريخ الاستخدام "الأفضل قبل نهاية" (BBE)
الساعة الرملية تشير لتاريخ الاستخدام "الأفضل قبل نهاية" تاريخ معين.
وإذا كان عمر المنتج أقل من 30 شهراً، فيجب أن يحتوي على تاريخ على الملصق.
يمكن أن يتبع رمز الساعة الرملية التاريخ، أو الكلمات "الأفضل قبل نهاية"، والتي يمكن اختصارها إلى "BBE" أو "Exp.
رمز العلامة الإلكترونية للإشارة للكمية الصافية
يتم استخدام الحرف الصغير "e" في الاتحاد الأوروبي للإشارة إلى الكمية الصافية للمنتج في وقت تعبئته في العبوة. بالنسبة لمستحضرات التجميل، يتم عرضها بالجرام (جم) أو الملليلتر (مل) للمواد الصلبة أو السائلة على التوالي.
أما المنتجات ذات الكمية الصافية أقل من 5 جرامات أو 5 ملليلترات، والحزم أحادية الاستخدام، والعينات المجانية لا يكون عليها العلامة الإلكترونية.
رمز اللهب
اللهب المكشوف هو رمز يعني "مادة قابلة للاشتعال"، وهو تحذير لإبقاء اللهب أو الحرارة المرتفعة بعيداً عن المنتج في جميع الأوقات لأنه قابل للاشتعال.
عادةً ما تكون منتجات التجميل، مثل مثبتات الشعر ومزيل العرق وطلاء الأظافر ومزيل طلاء الأظافر قابلة للاشتعال بسبب بعض المكونات مثل الكحول والغازات الدافعة.
رمز الرجوع إلى الكتيب للمعلومات
رمز اليد التي تشير إلى كتاب يعني أن هناك معلومات أو تعليمات واردة في نشرة أو كتيب أو ملحق آخر لا يمكن إدراجه في الملصق الأساسي. يمكن أن تكون المعلومات أشياء مثل قائمة المكونات أو تعليمات الاستخدام أو التحذيرات، وفقاً لموقع Lovely Skin.
هذا الرمز مفيد بشكل خاص لمستحضرات التجميل الصغيرة؛ نظراً لعدم وجود مساحة كافية في عبواتها لسرد جميع معلومات المنتج.
رمز إعادة التدوير
يُعرف مثلث أسهم إعادة التدوير أيضاً باسم "حلقة Mobius"، ويشير هذا الرمز إلى أن الحاوية قابلة لإعادة التدوير.
هناك اختلافات في الرمز، على سبيل المثال، إذا كانت الحاوية مصنوعة من مادة معاد تدويرها، فسيكون لها الرمز داخل دائرة صلبة. أما إذا كان رمز المثلث داخل دائرة وله نسبة مئوية داخل الرمز أو بجواره، فهذا يشير إلى أن الحاوية مصنوعة من نسبة مئوية من المواد المعاد تدويرها.
وإذا كان هناك رقم داخل المثلث والحرف أدناه، فهذا يخبر الراتنج المعين المستخدم في صنع بلاستيك الحاوية للمساعدة في عملية إعادة التدوير.
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أصحاب المولدات "احسّوا بالسخن" وهذا ما سيقدمون عليه
Lebanon 24
أصحاب المولدات "احسّوا بالسخن" وهذا ما سيقدمون عليه
02:45 | 2022-06-09
09/06/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان هيفا وهبي الزهري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
Lebanon 24
فستان هيفا وهبي الزهري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
13:19 | 2022-06-08
08/06/2022 01:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تخطف القلوب بالمايوه الأسود مع الحصان عن الشاطئ (صور)
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تخطف القلوب بالمايوه الأسود مع الحصان عن الشاطئ (صور)
12:42 | 2022-06-08
08/06/2022 12:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
آنجي خوري تبدو كـ"الباربي" بإطلالتها الأخيرة بالشعر الأشقر القصير (صور)
Lebanon 24
آنجي خوري تبدو كـ"الباربي" بإطلالتها الأخيرة بالشعر الأشقر القصير (صور)
13:04 | 2022-06-08
08/06/2022 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-06-08
08/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2022-06-09
ابنة ريا أبي راشد تسرق الأضواء... كبرت وهكذا أصبحت ملامحها (فيديو)
08:00 | 2022-06-09
فنانة مصرية تثير الجدل بملابس البحر وتهاجم هؤلاء (صورة)
04:32 | 2022-06-09
كالأميرات.. دانييلا رحمة تسرق الأضواء والجمهور يُشبهها بـ "سندريلا" شاهدوا كيف بدت (صور)
04:15 | 2022-06-09
بعد الأصفر "الصارخ".. ابنة نوال الزغبي بـ "كروب توب" أسود جريء (صور)
03:23 | 2022-06-09
بشعر مبلل ومن دون أي نقطة ماكياج.. ستيفاني صليبا حديث المواقع شاهدوا كيف بدت (صور)
02:07 | 2022-06-09
بعد انفصالها عن زوجها السعودي.. فنانة لبنانية تظهر بفستان مكشوف والجمهور: " عارية وفي الرياض؟" (صور)
فيديو
"فولكس فاغن" تستعدّ للكشف عن سيارة "Amarok" الجديدة... إليكم ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تستعدّ للكشف عن سيارة "Amarok" الجديدة... إليكم ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-09
09/06/2022 18:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
09/06/2022 18:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
09/06/2022 18:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact