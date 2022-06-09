ما هو معاني الرموز على مستحضرات التجميل؟ إليكِ الجواب

يوجد الكثير من الرموز على ملصقات مستحضرات التجميل التي ترمز للعديد من الأشياء حول المنتج بالداخل؛ مثل تاريخ انتهاء الصلاحية والحجم أو الوزن وقابلية إعادة التدوير للعلبة.ولكن هناك الكثير من الرموز التي قد لا يعرف معناها الكثيرون وسنشرح ماذا تعني في هذا التقرير.يخبرك رمز البرطمان المفتوح بمدة بقاء المنتج جيداً بعد فتحه بشهور و/أو بسنوات. إذا تم تحديد الفترة الزمنية بالأشهر، فيمكن تمثيلها برقم متبوعاً بالكلمة "شهر (أشهر)" أو بالحرف "M" داخل رمز البرطمان أو بجواره، كما يشير موقع Mental Floss.

الساعة الرملية تشير لتاريخ الاستخدام "الأفضل قبل نهاية" تاريخ معين.وإذا كان عمر المنتج أقل من 30 شهراً، فيجب أن يحتوي على تاريخ على الملصق.يمكن أن يتبع رمز الساعة الرملية التاريخ، أو الكلمات "الأفضل قبل نهاية"، والتي يمكن اختصارها إلى "BBE" أو "Exp.يتم استخدام الحرف الصغير "e" في الاتحاد الأوروبي للإشارة إلى الكمية الصافية للمنتج في وقت تعبئته في العبوة. بالنسبة لمستحضرات التجميل، يتم عرضها بالجرام (جم) أو الملليلتر (مل) للمواد الصلبة أو السائلة على التوالي.أما المنتجات ذات الكمية الصافية أقل من 5 جرامات أو 5 ملليلترات، والحزم أحادية الاستخدام، والعينات المجانية لا يكون عليها العلامة الإلكترونية.

اللهب المكشوف هو رمز يعني "مادة قابلة للاشتعال"، وهو تحذير لإبقاء اللهب أو الحرارة المرتفعة بعيداً عن المنتج في جميع الأوقات لأنه قابل للاشتعال.عادةً ما تكون منتجات التجميل، مثل مثبتات الشعر ومزيل العرق وطلاء الأظافر ومزيل طلاء الأظافر قابلة للاشتعال بسبب بعض المكونات مثل الكحول والغازات الدافعة.رمز اليد التي تشير إلى كتاب يعني أن هناك معلومات أو تعليمات واردة في نشرة أو كتيب أو ملحق آخر لا يمكن إدراجه في الملصق الأساسي. يمكن أن تكون المعلومات أشياء مثل قائمة المكونات أو تعليمات الاستخدام أو التحذيرات، وفقاً لموقع Lovely Skin.هذا الرمز مفيد بشكل خاص لمستحضرات التجميل الصغيرة؛ نظراً لعدم وجود مساحة كافية في عبواتها لسرد جميع معلومات المنتج.يُعرف مثلث أسهم إعادة التدوير أيضاً باسم "حلقة Mobius"، ويشير هذا الرمز إلى أن الحاوية قابلة لإعادة التدوير.هناك اختلافات في الرمز، على سبيل المثال، إذا كانت الحاوية مصنوعة من مادة معاد تدويرها، فسيكون لها الرمز داخل دائرة صلبة. أما إذا كان رمز المثلث داخل دائرة وله نسبة مئوية داخل الرمز أو بجواره، فهذا يشير إلى أن الحاوية مصنوعة من نسبة مئوية من المواد المعاد تدويرها.وإذا كان هناك رقم داخل المثلث والحرف أدناه، فهذا يخبر الراتنج المعين المستخدم في صنع بلاستيك الحاوية للمساعدة في عملية إعادة التدوير.