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المرأة

ظهرت بإطلالة فاضحة وجريئة.. الجمهور يُهاجم النجمة التركية هاندا ارتشيل شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
08-06-2022 | 23:59
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نشرت الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل صورا لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

 وظهرت هاندا مرتدية ملابس فاضحة وجريئة، مؤلفة من سروال من اللونين الزهري والبرتقالي، ونسقت معه "كروب توب" باللون الزهري.

 

وتركت شعرها منسدلا على كتفها، وطبقت ماكياجا ناعما يليق بنعومة ملامحها .

 

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A post shared by Hande Erçel (@handemiyy)


 
 

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالة هاندا، وانقسموا بين معبرين عن إعجابهم بها وبخفة دمها، وبين من اعتبر أن إطلالتها جريئة كثيراً وفاضحة.

المصدر: تركيا الآن
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