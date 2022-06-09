Advertisement

المرأة

بعد انفصالها عن زوجها السعودي.. فنانة لبنانية تظهر بفستان مكشوف والجمهور: " عارية وفي الرياض؟" (صور)

Lebanon 24
09-06-2022 | 02:07
A-
A+
Doc-P-960496-637903630773579680.png
Doc-P-960496-637903630773579680.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة ليلى إسكندر صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أثارت فيها الجدل.

 

فقد ظهرت ليلى بفستان أسود مطبعاً بتطريز أخضر مكشوف الصدر ما عرضها للكثير من الانتقادات من قبل المتابعين الذين اعتبروا انها تخطت الجرأة فيه، في حين اعتبر البعض الآخر انها بدت مُثيرة. ومن بين التعليقات: "كيف تلبسين كذا بالسعودية غريبه والله"، "عاريه وفي الرياض في الرياض".

 

Advertisement

A post shared by Layla Iskandar (@layla_iskandar)


 

يُذكر ان ليلى انفصلت مؤخرا عن زوجها السعودي الممثل يعقوب الفرحان وهي تقيم في السعودية ورزقت بولد يُدعى "يوسف".

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2022-06-09
04:32 | 2022-06-09
04:15 | 2022-06-09
03:23 | 2022-06-09
23:59 | 2022-06-08
16:00 | 2022-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website