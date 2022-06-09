بعد انفصالها عن زوجها السعودي.. فنانة لبنانية تظهر بفستان مكشوف والجمهور: " عارية وفي الرياض؟" (صور)

نشرت الفنانة ليلى إسكندر صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أثارت فيها الجدل.

فقد ظهرت ليلى بفستان أسود مطبعاً بتطريز أخضر مكشوف الصدر ما عرضها للكثير من الانتقادات من قبل المتابعين الذين اعتبروا انها تخطت الجرأة فيه، في حين اعتبر البعض الآخر انها بدت مُثيرة. ومن بين التعليقات: "كيف تلبسين كذا بالسعودية غريبه والله"، "عاريه وفي الرياض في الرياض".

يُذكر ان ليلى انفصلت مؤخرا عن زوجها السعودي الممثل يعقوب الفرحان وهي تقيم في السعودية ورزقت بولد يُدعى "يوسف".