فنانة مصرية تثير الجدل بملابس البحر وتهاجم هؤلاء (صورة)

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وعلقت منة فضالي على الصورة موجهة كلامها لجمهورها حول تدخل الناس في أمور لا تعنيهم قائلة: "نعيش في مجتمع لو علموا أنك تحلم حلما جميلا لأيقظوك من النوم".



أثارت الفنانة منة فضالي الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على حساباتها بموقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، صورة جريئة من على شاطئ البحر ظهرت فيها بالمايوه البيكيني.وعلقت منة فضالي على الصورة موجهة كلامها لجمهورها حول تدخل الناس في أمور لا تعنيهم قائلة: "نعيش في مجتمع لو علموا أنك تحلم حلما جميلا لأيقظوك من النوم".

وشاركت منة فضالي، في مسلسل "أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندى، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.