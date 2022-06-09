أسباب جعلت ياسمين عبدالعزيز فتاة أحلام الشباب

Advertisement

تعد الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز من أكثر النجمات المحبوبات في الوطن العربي، بمجرد ذكر اسمها يعلق بالأذهان العفوية والابتسامة المشرقة والجمال والرشاقة والموهبة، وبالفعل حصدت حب الملايين منذ ظهورها الأول في الطفولة.لكن هذا الحب وجذب اهتمام المتابعين والمشاهدين لأعمالها، لم يأتيا من فراغ، فهناك مجموعة من الأسباب دفعت ياسمين عبدالعزيز لأن تكون فتاة أحلام جيل الشباب في بداية الألفية بالتحديد، في هذا التقرير سوف نرصد هذه الأسباب:1. خفة الظلتتميز النجمة المصرية بالروح الخفيفة والبهجة والحس الفكاهي، لذلك أصبحت أقرب إلى قلوب المصريين والوطن العربي، نظراً لأن الرجل بطبيعته يحب المرأة السعيدة المرحة دائماً.2. الطبيعيةتظل ياسمين عبدالعزيز على طبيعتها دائماً منذ ظهور طفلة في الإعلانات، ثم فنانة تقوم بأدوار كوميدية أو حتى جادة، وتحتفظ النجمة المصرية بطبيعتها وتكره التصنع وتفتخر دائماً بعدم التكلف، الأمر الذي جعل الملايين يقعون في حبها ويلتفتون إلى حديثها ويبحثون عن فتاة مشابهة لها في تلك الصفة.3. عدم الابتذالتحافظ ياسمين عبدالعزيز دائماً على أناقتها ورقيها من دون ابتذال أو الظهور بملابس مكشوفة أو لا تليق، نظراً لأنها تقدم أعمالاً فنية تناسب الأطفال، فذلك دفعها إلى الحفاظ على تألقها من دون ابتذال.4. بنت بلدمن الصفات المصرية التي يحبها الرجال في أي امرأة هي صفة "الشهامة" أي بنت البلد باللغة المصرية، وهذا ما تمتاز به الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فعندما يشاهدها الجمهور لا يحكم عليها بأنها من مستوى اجتماعي أعلى أو طبقة معينة، بل يشعرون بأنها قريبة منهم.5. الاستقرارظلت حياة الفنانة ياسمين عبدالعزيز لسنوات طويلة مُستقرة وبعيدة عن الأضواء، فقد عاشت حياة أسرية تجاوزت الـ15 عاماً من دون أن يصل للجمهور مشكلة واحدة في حياتها الزوجية، إلى أن انفصلت منذ حوالي 5 سنوات، وتزوجت من النجم أحمد العوضي في قصة حب يشاهدها العالم العربي في كل مكان، سواء في شاشات التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تفتخر بعلاقة حبها وزواجها الجديدة، ما ينقل للمتابعين مدى حبها للاستقرار والحياة الزوجية الهادئة.