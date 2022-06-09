4 نصائح لإجراء محادثات ناجحة مع زوجك

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إحدى الشكاوى الشائعة بين الزوجات، هي الفشل في إجراء محادثات ناجحة مع الزوج، فإما يمل الزوج ولا ينصت باهتمام، أو يحتد النقاش وينتهي بمعركة زوجية.وعلى قدر أهمية المحادثات بين الزوجين، لكن نجاحها ليس سهلاً، ومن أجل إجراء محادثة عميقة ومثمرة وناجحة مع زوجك، عليكِ مراعاة النصائح التالية.1- ابدئي بحديث قصيرلا تبدئي بطرح مناقشة طويلة ومملة، بل اطرحي حديثاً قصيراً وممتعاً، هذا يجذب انتباه زوجك إليكِ ويشعل حماسته لاستكمال الحديث معكِ.خلال الحديث القصير، احرصي على أن تكوني مستمعة جيدة لزوجك، وتواصلي معه عبر النظر مباشرة إلى عينيه، وتأكدي من أن النجاح في مثل هذه الأحاديث الصغيرة، هو الطريق الأمثل للوصول إلى مشاعر زوجك العميقة.2- لا تستخدمي الأسئلة المباشرةالأسئلة المباشرة تشعر زوجك بالمحاصرة، خاصة إذا كان السؤال عن مشاعره وأسراره، لذا تجنبي طرح الأسئلة المباشرة، واجعلي الحديث بينكما سلساً وحراً، يشارك كل منكما فيه بما يرغب في الوقت الذي يراه مناسباً.3- لا تفترضي إجابات زوجكقد تعتقدين أنكِ قريبة جداً من زوجك لدرجة أنكِ تعرفين ما يدور في رأسه، فتسبقينه بافتراض الإجابات التي سيقولها، وهو ما يصيبه بالإحباط ويجعله يتوقف عن الحديث.امنحي زوجك الفرصة الكاملة للحديث بحرية عن مشاعره وأفكاره، وأنصتي له باهتمام دون مقاطعته أو محاولة تخمين ما يدور في رأسه، هذا يشعره بالراحة والأمان، ويدفعه للمزيد من الحديث معكِ.4- اختاري الوقت المناسباختيار الوقت المناسب للحديث هو أهم عنصر يضمن لكِ نجاح المحادثة، فبدء الحديث في وقت يشعر زوجك فيه بالضغط أو الإرهاق، خطأ كبير عليكِ تجنبه.اختاري وقت يشعر فيه زوجك بالراحة والاسترخاء، ليكون مستعداً للاستماع لكِ والحديث معكِ بهدوء.واحرصي على تثبيت مواعيد للتواصل مع زوجك، بحيث تكونان مستعدين للتواصل، ويكون التواصل بينكما مستمراً.