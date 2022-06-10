Advertisement

المرأة

ظهور نادر لوالدة معتصم النهار... ليست محجبة ولا تشبهه! (صورة)

Lebanon 24
10-06-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-960800-637904421026351187.jpg
Doc-P-960800-637904421026351187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت صورة والدة الممثل السوري معتصم النهار، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهورها إلى جانبه.
 
إذ تبيّن للوهلة الأولى، أنّها لا يشبهان بعضهما البعض على الإطلاق، على عكس ما كان العديد يتصوّرها قبل أن تظهر معه.
Advertisement
 
وما أثار الضجة الأكبر، أن الوالدة لا ترتدي الحجاب على عكس شقيقته.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:40 | 2022-06-10
04:11 | 2022-06-10
03:45 | 2022-06-10
02:45 | 2022-06-10
02:06 | 2022-06-10
16:00 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website