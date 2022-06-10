ظهور نادر لوالدة معتصم النهار... ليست محجبة ولا تشبهه! (صورة)

أثارت صورة والدة الممثل السوري معتصم النهار، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهورها إلى جانبه.

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إذ تبيّن للوهلة الأولى، أنّها لا يشبهان بعضهما البعض على الإطلاق، على عكس ما كان العديد يتصوّرها قبل أن تظهر معه.وما أثار الضجة الأكبر، أن الوالدة لا ترتدي الحجاب على عكس شقيقته.