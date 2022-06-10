بعمر الـ 53 جنيفير لوبيز تسرق الأضواء بفستان أسود شفاف جريء جداً.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)

شاركت النجمة العالمية جينيفر لوبيز في فعاليات إطلاق العرض الأول لفيلمها Halftime.

وسحرت جنيفر الحاضرين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الخاطفة على السجادة الحمراء الخاصة بالحدث.

وأطلّت بفستان أسود جريء جداً شفاف أظهر الكثير.

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A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)





يُذكر ان جنيفر من مواليد عام 1969 أي تبلغ الـ 53 من عمرها ولا زالت تتمتع برشاقة لافتة.