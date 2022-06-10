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المرأة

لم يخنها! تفاصيل جديدة عن سبب انفصال شاكيرا وبيكيه

Lebanon 24
10-06-2022 | 11:00
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رغم إعلانهما الانفصال بشكل رسمي، فإن الأخبار لا تتوقف إطلاقاً عنهما، وتلاحق آخر المستجدات والتطورات التي تحدث بين كل من المغنية الكولومبية شاكيرا، ونجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة جيرارد بيكيه، وقد نسفت المعلومات التي أفصح عنها مقدم برنامج "Viva La Vida" الإسباني، خوسيه أنطونيو أفيليس جميع الروايات السابقة، التي تحدثت عن خيانة بيكيه لشاكيرا وأنه سبب الانفصال الرئيسي، إذ أكّد أفيليس أن مدافع برشلونة لم يُقدم على خيانة المغنية العالمية، لأنهما اتفقا منذ ثلاث سنوات على أن يعيشا ضمن علاقة مفتوحة.
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وقال مقدم البرنامج الإسباني الشهير: "شخص قريب جداً من بيكيه أكّد لي أنه لم تكن هناك خيانة من جانبه، وقد فوجئ بالبيان الذي أصدرته شاكيرا".


وأضاف أن الاتفاق بين بيكيه وشاكيرا كان ينصّ على أن يقدّما نفسيهما كثنائي أمام الجمهور، لكن يُمكن لكلّ طرف في الوقت نفسه أن يخرج مع الشخص الذي يريده، على قاعدة: "افعل أنتَ ما تريد، وسأفعل بدوري ما أريد".

وبين أفيليس، كذلك، أن إصدار بيان حول مصير علاقتهما كان قراراً أُحادياً اتَّخذته شاكيرا، وأن هذه الخطوة فاجأت بيكيه وأربكته. ولاحقاً، زعمت تقارير إعلامية إسبانية أن شاكيرا حاولت العودة إلى بيكيه مرتين، لكنه رفض، قبل أن يُعلنا انفصالهما بشكل رسمي الأسبوع الماضي.


(زهرة الخليج)
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