بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)

نشرت الممثلة السورية ليليا الأطرش صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت ليليا في الصورة على طبيعتها من دون ماكياج.

وانهالت التعليقات المُثنية على الصورة، وأشاد المتابعون بجمال ليليا.

ولفت تعليقات طريفة للمتابعين من بينها: "يا باطل"، و" شو هالجمال لطفيه".

يُذكر ان ليليا اشتهرت من خلال دور "لطفية" في مسلسل "باب الحارة"، وهي شاركت في العديد من المسلسلات السورية.