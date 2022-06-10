بطلة "باب الحارة" تظهر من دون ماكياج.. والجمهور: "يا باطل"! (صورة)

نشرت الممثلة السورية ليليا الأطرش صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".
وظهرت ليليا في الصورة على طبيعتها من دون ماكياج.
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A post shared by Lilia Al Atrash (@liliaatrash)
A post shared by Lilia Al Atrash (@liliaatrash)
وانهالت التعليقات المُثنية على الصورة، وأشاد المتابعون بجمال ليليا.
ولفت تعليقات طريفة للمتابعين من بينها: "يا باطل"، و" شو هالجمال لطفيه".
يُذكر ان ليليا اشتهرت من خلال دور "لطفية" في مسلسل "باب الحارة"، وهي شاركت في العديد من المسلسلات السورية.