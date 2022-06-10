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المرأة

مذيعة أخبار الـ MTV تستمتع بوقتها في تركيا وتظهر بالمايوه (صور)

Lebanon 24
10-06-2022 | 04:11
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نشرت مذيعة أخبار الـ mtv ريتا بيا أنطون صورا وفيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام وذلك خلال قضائها مع عائلتها إجازة في مدينة انطاليا التركية.

 

وظهرت ريتا بيا بفستان أخضر صيفي وهي تتمشى في شوارع المدينة.

 

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A post shared by Rita-Pia Antoun ღ (@rita_pia_antoun)

 
 

 

كما نشرت عبر خاصية "الستوري" صورة لها ظهرت فيها بالمايوه على شاطئ البحر.

 
 

يُذكر ان ريتا بيا كانت مذيعة الطقس في الـ mtv قبل ان تنتقل إلى تقديم الأخبار.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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