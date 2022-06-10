7 أطعمة ومشروبات استبعديها من نظامك الغذائي أثناء الرضاعة

Advertisement

الاهتمام بالتغذية ضروري أثناء الحمل، وبعد الولادة، وطوال فترة الرضاعة أيضاً، فالرضاعة الطبيعية تستهلك العناصر الغذائية الموجودة في جسدك، كما أن التغذية الجيدة تسهم في الحفاظ على معدلات إدرار حليب الثدي.وكما تهتمين بتناول الأطعمة التي تعزز نظامك الغذائي أثناء الرضاعة، فهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تسبب لكِ أعراضاً مزعجة أو بعض المشاكل في الرضاعة، والتي عليكِ استبعادها من نظامك الغذائي طوال فترة الرضاعة الطبيعية.تابعي القراءة وتعرفي إلى 7 أطعمة ومشروبات عليكِ استبعادها من نظامك الغذائي أثناء فترة الرضاعة.1- البصل والثومالبصل والثوم أطعمة ذوا رائحة نفاذة، زيادتهما في الطعام تسبب تغيّر رائحة وطعم حليب الثدي، ما ينفر طفلك من الرضاعة.لذا حاولي تجنب إضافة البصل والثوم إلى طعامك، وإذا كان ضرورياً، فضعي كمية قليلة، واحرصي على أن تُطهى جيداً حتى تصبح خفيفة الرائحة والطعم.2- الملفوف والقرنبيطالخضروات من عائلة الصليبيات مثل الملفوف والقرنبيط والكرنب، جميعها تسبب غازات البطن، وتنتقل إلى طفلك الرضيع عبر حليب الثدي، ما يصيبه بالغازات والمغص.3- البقولياتالبقوليات من الأطعمة التي يجب استبعادها قدر الإمكان من نظامك الغذائي طوال فترة الرضاعة، فهي تسبب تهيّج القولون، وزيادة غازات البطن، والمغص، وهو ما يصيب طفلك الرضيع أيضاً، فتجنبي البقوليات تماماً، أو تناوليها مرة في الشهر بحد أقصى.4- الأطعمة الحارة والتوابلالأطعمة الحارة، أو التي تحتوي على كميات كبيرة من التوابل، تغيّر نكهة حليب الثدي، ما ينفر الطفل من الرضاعة، كما قد تصيبه باضطرابات في الجهاز الهضمي، فتجنبي الأطعمة الحارة تماماً، واستخدمي كميات قليلة جداً من التوابل الضرورية.5- الفواكه الحمضيةالإفراط في تناول الفواكه الحمضية مثل الليمون، والبرتقال، والأناناس، والكيوي، قد يؤدي إلى إصابة الطفل بالإسهال.6- المشروبات الغازيةالمشروبات الغازية تؤثر على صحتك العامة وتجعلكِ عرضة للإصابة بهشاشة العظام، كما أنها تصيبك بالغازات، التي تنتقل أيضاً إلى الطفل وتشعره بالانزعاج.7- القهوة والشايالقهوة والشاي يحتويان على الكافيين الذي يتسلل عبر حليب الثدي مصيباً طفلك الرضيع بالأرق، لذا حاولي تجنب تناول القهوة والشاي، أو تناوليها بالمعدل المسموح لكِ، كوبان من الشاي يومياً، أو فنجان واحد من القهوة.