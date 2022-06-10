طرق لمحو علامات التقدم في السن

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يعد محو علامات الشيخوخة أمراً بسيطاً مثل وضع لون مؤقت على الشعر والجلد والأسنان، وهذا يكون مثالياً عندما يتم لفترة من الوقت.والظهور بشكل خالٍ من العيوب في وقت قليل، حلم تحاول جميع النساء الوصول إليه، وفي هذا التقرير سوف نعرفكِ كيف تقومين بذلك، تابعي معنا.1. تبييض الأسنان بالمكياجهل هناك مكياج للأسنان؟ نعم في الواقع أصبح هناك بعض المنتجات المؤقتة التي تساعد على إبراز جمال الأسنان وإخفاء عيوبها، مثل ملمع الأسنان باللون الأبيض الذي يخلق طبقة لا طعم لها فوق المينا تغطي البقع السطحية لمدة تصل لـ24 ساعة.للحصول على الفوائد، ضعي طبقة واحدة على أسنان نظيفة وجافة، واتركيها تجف لمدة 10 ثوانٍ، وضعي ما يصل إلى ثلاث طبقات حسب الحاجة، وقومي بتلميعها بمنديل لإزالة اللون.2. تسمير الجسملمقاومة علامات التقدم في السن على الجسم، يمكنكِ اللجوء إلى التسمير الذاتي عن طريق مجموعات وزيوت التسمير، التي تمنح الجسم لمعاناً وبريقاً شبابياً.3. إخفاء الشعر الأبيض بالهايلايتهذه الخطوة من أشهر وأولى الخطوات التي تلجأ إليها النساء بعد بداية ظهور علامات التقدم في العمر على الشعر، ويمكنكِ اختيار طلاء الشعر المؤقت، وصبغ الأطراف أو الشعيرات البيضاء بألوان "هايلايت"، أو توزيعها بالتساوي على الشعر، للحصول على "لوك" شبابي.4. تكثيف الحواجبتعد الحواجب من أول العناصر في الوجه التي تبدو باهتة وشاحبة مع التقدم في العمر، لكن يمكنكِ تجنب ذلك عن طريق صبغ الحواجب بألوان مناسبة للون بشرتكِ وشعركِ، من أجل الحصول على إطلالة ناعمة وشبابية، وإخفاء الشعر الأبيض أو المظهر الباهت.