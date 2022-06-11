حظوظ متزايدة في الحب لمواليد 5 أبراج في صيف 2022.. من هي؟

ان فصل الصيف يركز إلى الحيوية والإشراق، حيث أنّ كوكب الزهرة، وهو كوكب الوفرة والسرور والرومانسية والإثارة سيظهر لأول مرة في برج الجوزاء في 22 حزيران ، ويمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإنغماس في التبادلات اللطيفة والمرحة، لذا فإنّ إبقاء خياراتك مفتوحة هو أفضل رهان لك. تدور أحداث ذروة الصيف حول السماح لقلبك بالتحدث عن نفسه وشغفه من أجل المتعة. من الناحية الفلكية، فهناك 5 ابراج سيكونون ضمن الأكثر حظاً في الحب في صيف 2022. فمن هي هذه الأبراج؟

برج الثور

يحمل لك صيف 2022 الكثير من الفرص والأحداث المهمة والتطورات الإيجابية التي ستجعلك متفائلاً .ستعرف تطوراً وأوقاتاً سعيدة وقد تعرف حباً كبيرا قد يقلب حياتك. ستشهد أخباراً جميلة وعواطف ومشاعر وإنفعالات. بشكل عام الفترة الممتدة من شهر آب الى شهر تشرين الاول هي فترة لإنعاش قلبك من جديد . قد تلتقي بوجوه جديدة في بداية شهر أيلول حيث يحمل إليك جوبيتير الأشواق والغرام.

برج السرطان

ستدخل مرحلة أكثر إستقراراً، وستحصل على ما ترغب به. قد يطرق قلبك عشقاً بصورة غير متوقعة اذا كنت أعزباً. يكون شهر يوليو هو شهر كل شيء جديد، ويحمل معه شهر أغسطس أخباراً جيدة، أما شهر سبتمبر فيشير الى انقلاب لمصلحتك . قد تعيد النظر ببعض الخيارات، وتطرح الكثير من الأسئلة وذلك نتيجة لظروف طارئة.

برج العذراء

تكون الفترة بين منتصف آب الى منتصف أيلول فترة لتوظيف الافكار في بعض المجالات المميزة، وبشكل عام فإنّ الحدس هو سلاحك لصيف 2022 .تميل الى التخلي عن العلاقات السطحية والعابرة وتبحث عن الإستقرار. قد تعرف عشقاً يملأ قلبك شغفاً وحماساً وقد تقرر الزواج.

برج العقرب

سيبتسم لك كوكب فينوس بصورة إستثنائية، وقد يغير هذا الكوكب مصيرك العاطفي ويأتيك بالجديد ويحمل إليك المفاجآت .فرص الحب كثيرة جداً، حتى الذين بقوا لفترات طويلة بلا حب أو علاقة جدية سيطلون في صيف 2022 على جديد يُفرحهم ويُغيّر نمط حياتهم، وتكون فرص الإرتباط كثيرة .ستجد الكثير من الوقت لعلاقات غرامية واذا أردت أن تختار وقتاً للزواج فافعل ذلك في الصيف.

برج الدلو

ستعيش أوقاتاً إستثنائية وقصص حب خيالية وتتلقى أخباراً رائعة. الوضع العاطفي بشكل عام يبدو رائعاً جداً حيث تعرف لقاءات جديدة وتلتقي بأحباء وتتلقى الهدايا الجميلة. الفترة بين يوليو وسبتمبر قد تشكل حدثاً هاماً في حياتك. تتخذ قرارات مصيرية على الصعيد العاطفي في صيف 2022 . قد تطرد من حياتك من لم يعد يرضيك وتفتح قلبك لزائراً جديداً يحتل كل المكان، والمشاعر التي ستشعر بها لن تكون سطحية .