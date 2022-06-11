من بينهم رجل أعمال من النبطية.. تعرفوا إلى أزواج النجمات العرب الأكثر أناقة ووسامة (صور)

الأناقة لا تقتصر على النجمات العرب فقط بل نلاحظ أن أزواجهن أصبحوا في مرحلة تنافس في الأناقة والاطلالات المميزة من خلال الصور المنتشرة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

إليكم أكثر أزواج النجمات العرب وسامة وأناقة:

سائق الرالي مبارك الهاجري زوج الفنانة الإماراتية أحلام.

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ومن ازواج النجمات العرب وسامة رجل الاعمال اللبناني وليد عواضة وهو ابن النبطية وهو زوج الفنانة أمل بشوشة.

أيضاً فريد رحمة زوج الفنانة سيرين عبد النور يعتبر من بين أزواج النجمات العرب الأكثر أناقة.

كما هو حال الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، ومحمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة والفنان حسام حبيب الزوج السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب.

(الجميلة)