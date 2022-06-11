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المرأة

كارلا حداد حديث المواقع.. بدت على الشاطئ كالأميرات والجمهور: "الله يحميكي" (صور)

Lebanon 24
11-06-2022 | 03:00
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت كارلا الموجودة حاليا في مصر وهي تمتطي حصانا على الشاطئ مرتدية "كروب توب" باللون الأبيض مع تنورة باللون الأصفر.

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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)

 

 
 

وانهالت التعليقات المُثنية على صور كارلا، وعلق بعض المتابعين بأنها تبدو كالأميرات، وعلق أحدهم قائلا: " شعرك متل الدهب الله يحميكي".

 

من جهة أخرى، نشرت كارلا عبر خاصية "الستوري" صورا خلال تقديمها حفل انتخاب "ميس ايليت" في الغردقة وظهرت بفستان طويل من دون أكمام وبفتحة عند الجانب باللون الزهري.

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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