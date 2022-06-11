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المرأة

بعد غياب طويل ... سنا نصر تظهر بنحافة زائدة (صور)

Lebanon 24
11-06-2022 | 04:19
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج سنا نصر صورا عبر خاصية "الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها بملابس رياضية.

 

وقد لفت المتابعون نحافة سنا الزائدة، كما بدت على طبيعتها من دون ماكياج.

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يُذكر ان سنا ابتعدت عن التلفزيون في الفترة الأخيرة، ففي عام 2017 توقفت عن تقديم سحب اللوتو بعد خلافات مع إدارة محطة الـ lbci، إضافة إلى عملها التلفزيوني وتقديم عدة برامج على الشاشة مثل برنامج "قلبي دليلي" وtea time على الـ lbci ، قدمت نصر عدة برامج إذاعية.

 

وقد ظهرت مؤخرا كضيفة في عدد من البرامج.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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