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المرأة
المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب قد تضر صحة طفلك
Lebanon 24
11-06-2022
|
11:00
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تظن بعض الأمهات أن إعطاء الطفل مكملات غذائية يعزز صحته ويحميه من الأمراض، لكن الأطباء يحذرون من إعطائها للطفل دون استشارة الطبيب.
فقد أشار تقرير طبي ألماني إلى أن تناول الطفل للمكملات الغذائية دون إشراف طبي، قد يسبب له أضراراً صحية، كما أشار إلى أن الطفل الذي يتمتع بصحة جيدة لا يحتاج إلى تناول مكملات غذائية، مع التأكيد على ضرورة استشارة طبيب قبل البدء بإعطاء الطفل هذه المكملات الغذائية، وأوضح التقرير أن تناول جرعة زائدة منها قد يصيب الطفل ببعض المتاعب الصحية، مثل الصداع، والغثيان، والخمول، والإرهاق.
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وأضاف التقرير أن الأفضل هو إمداد جسم الطفل بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاج إليها للنمو عبر مصادر طبيعية، وإلزامه بنمط حياة صحي يتلخص في النقاط التالية:
- الالتزام بنظام غذائي صحي يشمل الخضروات والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والبروتينات.
- الإكثار من شرب المياه والسوائل الصحية الخالية من السكر.
- الحصول على قسط كاف من النوم الجيد يومياً.
- التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر.
- ممارسة الأنشطة البدنية في الهواء الطلق.
المصدر: نواعم
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