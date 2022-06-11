لورديانا تعلق على شائعة مقتلها

علقت الراقصة البرازيلية لورديانا، من خلال خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" على الأنباء التي ترددت خلال اليومين الماضيين حول تعرضها للقتل.



وكتبت لورديانا في منشورها قائلة: "توقفوا عن ذلك من فضلكم، كل شهر وسائل الاعلام تنقل وتروج لأخبار كاذبة، خلاص أنا تعبت، بجانب أني فنانة وشخصية عامة فأنا انسان".

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يذكر أن الراقصة لورديانا البرازيلية كشفت أسراراً عن حياتها الشخصية للمرة الأولى، وقالت في تصريحات صحافية إنها متواجدة فى مصر منذ أربع سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقي وأنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص في البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.





